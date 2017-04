Hoffnung auf die Stichwahl

In den Umfragen liegt Fillon dennoch seit Monaten nur auf dem dritten oder vierten Rang – und schafft es damit am Sonntag beim ersten Wahlgang nicht, unter die beiden Bestplatzierten in die Stichwahl am 7. Mai zu kommen. Eine neueste Befragung vom Dienstag sieht ihn bei 19,5 Prozent, während Macron auf 23,5 Prozent käme, noch vor Le Pen.

Fillons Umfeld streut nun ständig, die Umfragen irrten sich, weil es ein „verstecktes Votum“ für Fillon gebe. Mit anderen Worten: Viele Wähler schämten sich, offen zu bekennen, dass sie für Fillon seien. Doch die engsten Mitarbeiter des Ex-Premiers strahlen keine Zuversicht aus. „Am Sonntag wird Fillon bei 22 Prozent liegen“, sagte seine Sprecherin Florence Portelli am Dienstag dem Handelsblatt. Das wäre ein karges Ergebnis, nur knapp über seinen aktuellen Umfragewerten.

Portelli ist aber dennoch überzeugt: „Damit kommt er in die Stichwahl.“ Denn die derzeit bei 23 bis 24 Prozent liegenden Emmanuel Macron und Marine Le Pen würden noch zurückfallen. Beide mobilisierten allerdings am Montag in Paris wesentlich mehr Anhänger als Fillon am Dienstag: Macron über 20.000, Le Pen rund 9000.

Fillons Kampagnenmanager Vincent Chriqui sagte vor ein paar Tagen im Gespräch mit deutschen Journalisten, Fillon werde es im Endspurt bis Sonntag noch in die Qualifizierung für die Stichwahl schaffen. Doch im Kontrast dazu steht die Tatsache, dass er Überlegungen anstellte, was im Falle eines Wahlsieges von Macron nach der Parlamentswahl im Juni geschehen könne. „Sollten wir, die Republikaner, die absolute Mehrheit bei der Parlamentswahl erhalten, könnten wir den Premier unter einem Präsidenten Macron stellen, darüber gibt es aber noch keine Entscheidung.“ Sollten die Republikaner nur die relative Mehrheit haben, werde es keine Koalitionsregierung geben. Solche hypothetischen Überlegungen stellt ein Politiker nie an, wenn er absolut sicher ist, dass sein Kandidat gewinnt.

Fillon ist es bis zuletzt nicht gelungen, seine eigene Partei und damit deren Wähler vollständig hinter sich zu scharen. Sein erster Wahlkampfmanager Patrick Stefanini verließ unter Protest die Kampagne, nachdem Fillon sein Versprechen brach, er werde zurücktreten, falls ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen ihn als Beschuldigten eröffnet werde. Mehrere Spitzenpolitiker der Rechten wie Bruno Le Maire weigern sich ebenfalls, für Fillon Wahlkampf zu machen.

Am Dienstag in Lille unterlief dem Kandidaten ein freudscher Fehler: „Dies ist wohl das letzte Meeting dieses Wahlkampfs“, rutschte ihm vor den völlig verblüfften Anhängern heraus. Dann korrigierte er sich schnell: „Vor denen, die wir vor dem zweiten Wahlgang veranstalten werden.“