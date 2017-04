Der Optimismus der Macronisten

Ganz auf Pathos verzichten wollte der Newcomer der französischen Politik aber nicht. „Wir haben den Lauf der französischen Geschichte verändert, vergesst nie diese Monate, in denen wir ein neues Kapitel aufgeschlagen haben, vergesst nie, was Ihr geleistet habt, bleibt mutig und herausfordernd“, rief er seinen jubelnden Anhängern zu. „In 15 Tagen will ich Euer Präsident werden, gegen die Gefahr, die von den Nationalisten ausgeht.“

Aus Sicherheitsgründen hatten die Veranstalter darauf verzichtet, die Messehalle bis zum Rand zu füllen. Jeder, der die Halle betreten wollte, musste drei Kontrollen über sich ergehen lassen. Nach dem jüngsten Terroranschlag in der vergangenen Woche ist die Angst vor einem Attentat auf einen der führenden Kandidaten noch größer geworden. Macron wird beschützt, als wäre er bereits der französische Präsident.

Auf dem kurzen Weg von seinem Wahlkampf-Hauptquartier zur Messehalle eskortieren ihn mehrere Polizeiwagen und eine ganze Staffel von Polizisten auf Motorrädern. In der Halle begleiteten ihn mehrere Leibwächter auf Schritt und Tritt und scheuten auch nicht davor zurück, seine Frau Brigitte unsanft an der Jacke zu zerren, wenn sie ihnen das Blickfeld auf den Kandidaten verstellte. Macron ließ es sich aber trotzdem nicht nehmen, einzelne Anhänger per Handschlag oder mit Küsschen auf die Wange zu begrüßen – ein Albtraum für die Sicherheitsleute.

Die wichtigsten Fragen nach der Frankreich-Wahl Wieso wäre ein Wahlsieg Le Pens für manche das „Ende Europas“? Front-National-Chefin Le Pen giftet seit Jahren gegen Brüssel und predigt die Rückbesinnung auf den Nationalstaat. Als Präsidentin will sie binnen sechs Monaten ein Referendum über das Ausscheiden ihres Landes aus der EU. Den Euro will sie wieder durch eine eigene Währung ersetzen, das Schengen-Abkommen zum freien Reisen kündigen und die französischen Grenzen abschotten. Ein „Frexit“ aber wäre weit dramatischer als der EU-Austritt Großbritanniens. Denn damit bräche ein Gründerstaat weg - das Land, das mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Einigungsprojekt maßgeblich vorantrieb. Die zweitgrößte Volkswirtschaft ginge verloren. Die bisherige EU wäre am Ende.

Warum kann Le Pen mit Europaskepsis punkten? Frankreich hadert mit diversen EU-Vorgaben, die Deutschland klar unterstützt. Wegen der Wirtschaftsflaute sprengte Paris die im Euroraum vereinbarte Defizitgrenze von 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Während Brüssel auf Einhaltung der Regeln pocht, kritisiert Le Pen Gängelei. Zweites heißes Eisen ist die EU-Flüchtlingspolitik mit der Umverteilung von Ankömmlingen aus Italien und Griechenland. Dritter Punkt ist die Terrorgefahr im Europa der offenen Grenzen. Der EU-Verdruss ist groß.

Was will Macron? Anders als die meisten anderen Präsidentschaftskandidaten bekennt sich der 39-jährige Macron mit seiner Bewegung „En Marche“ klar zur EU und zur Zusammenarbeit mit Deutschland. In seinem Wahlprogramm bezieht er das unter anderem auf den Ausbau der gemeinsamen Verteidigungspolitik im Tandem mit Berlin. Doch fügt er hinzu: „Europa muss sich auch ändern.“ Macron will Bürgerkonvente auf dem ganzen Kontinent einberufen, um „dem europäischen Projekt wieder eine Richtung zu geben“. Zudem stellt sich Macron klar hinter weitreichende Reformideen für die Eurozone, die unter anderem einen eigenen Haushalt bekommen soll.

Was würde ein Sieg Le Pens für Deutschland bedeuten? Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt sich in den vergangenen Wochen bedeckt. Doch sie hat indirekt signalisiert, welchen Wahlausgang sie möchte: Macron hat sie getroffen, Le Pen ausdrücklich nicht. Mit deren Politik gebe es „überhaupt keine Berührungspunkte“, betonte Merkels Sprecher. Weder Merkel noch ihr SPD-Rivale Martin Schulz würden wohl den Schulterschluss mit einem Staatsoberhaupt suchen, das Frankreich aus der EU führen will. Die seit Jahrzehnten so wichtige Partnerschaft läge auf Eis. Sollte sich Frankreich von der EU abwenden, käme Deutschland noch stärker in die Rolle des einzigen Stabilitätsankers in Europa.

Wie wäre es mit Macron? Macron wäre angesichts seiner Unterstützung für Europa und für die deutsch-französische Achse für Berlin ein zugänglicher Partner - unabhängig davon, ob nach der Bundestagswahl im Herbst Merkel oder Schulz im Kanzleramt regieren. Zwei heikle Punkte bleiben: Zum einen ist unklar, ob der parteilose Jungstar bei der anstehenden Parlamentswahl in Frankreich eine Mehrheit für seine Politik bekäme. Andernfalls droht Lähmung und Unsicherheit, auch für Europa und Deutschland. Ist er indes handlungsfähig, wird er mit Merkel aneinandergeraten. Die Bundeskanzlerin will keine weitreichenden EU-Reformen, wie Macron sie vorschlägt. Erst kürzlich hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auch einer großen Reform der Eurozone eine klare Absage erteilt.

So sehr die Mitglieder von „En Marche!“ auch in Hochstimmung waren, herrschte wie immer bei den Veranstaltungen des 39-Jährigen gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit. Ausfälle gegen politische Gegner blieben aus. Ausnahme war, als Marine Le Pen bei einer Fernsehübertragung zu sehen war und die Menschen im Saal zu schreien und zu pfeifen begannen. Doch insgesamt richteten die Macron-Anhänger den Blick nach vorne, diskutierten sogar schon darüber, ob es gelingen könnte, in Frankreich eine Koalition auf die Beine zu stellen. „In Deutschland funktioniert das doch, oder?“, fragten mich zwei junge Macronisten.

Im Saal traf ich auch den erst 17-jährigen Emmanuel Toula. Vor ein paar Wochen hatte ich ihn bei einer Wahlkampf-Kundgebung von Macron in Saint-Denis, in der Banlieue von Paris kennengelernt. Der farbige Schüler hatte bei einer Demonstration gegen die Misshandlung eines Jugendlichen durch vier Polizisten, bei der es zu gewaltsamen Ausschreitungen kam, ein Kind aus einem brennenden Auto gerettet. Seitdem ist er ein Held der Banlieue. In der Messehalle fiel er mir um den Hals und strahlte: „Wir haben es geschafft!“

Ich fragte ihn, ob er sich nach all den Enttäuschungen, auch durch Hollande, sicher sei, dass die Jugendlichen in den benachteiligten Vierteln diesmal nicht erneut in Vergessenheit geraten würden. „Es ist großartig, Teil dieser Wende zu sein, aber wir behalten einen kühlen Kopf, wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden“, antwortete er. „Ich denke allerdings, dass Macron ein gutes Projekt hat, ein republikanisches Projekt für die Erneuerung von Frankreich und dass er es verwirklichen wird.“ Bei allen Problemen, die es in der Banlieue gibt: Es ist faszinierend zu sehen, wie viele Jugendliche dennoch nicht in Verzweiflung oder Kriminalität abgleiten, sondern ihr Schicksal selber in die Hand nehmen wollen.