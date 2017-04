Ehrfurcht vor dem Amt Emmanuel Macron hat gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden. (Foto: AFP)

ParisEs war, als hätten die Macron-Anhänger in der großen Messehalle an der Porte de Versailles von Paris etwas geahnt: Schon eine Viertelstunde vor der Schließung der Wahllokale und der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung befanden sie sich in ausgelassener Feierstimmung. Tausende Europa- und Frankreichfahnen wurden geschwenkt, immer wieder wurden Sprachchöre laut – „on a gagné“ („Wir haben gewonnen“) oder „Macron président“. Dann kam um 20 Uhr die erste Hochrechnung: Sie zeigte Macron mit klarem Abstand vor der rechtsextremen Marine Le Pen auf dem ersten Platz.

Der Saal tobte. Darauf hatten sie gehofft, doch die Unsicherheit über die Umfragen war bis zuletzt so groß gewesen, dass wohl die wenigsten wirklich damit gerechnet hatten. Die Anhänger des 39-jährigen Überraschungssiegers mussten sich aber noch gut zwei Stunden gedulden, bis Macron endlich zu einer kurzen Ansprache in den Saal kam.

Die Gründe für das starke Abschneiden der Extremen Sündenbock Brüssel Für die EU-Feindin Le Pen ist die Sache klar. Neben der „massiven Einwanderung“ sind auch die „Technokraten“ aus Brüssel schuld an Frankreichs Problemen. Nur ein wenig freundlicher schaut Mélenchon auf Brüssel. Er stört sich an den Sparvorgaben und wollte deshalb die europäischen Verträge neu verhandeln. Und wie anderswo in Europa widerstehen auch Politiker etablierter Parteien nicht immer der Versuchung, unangenehme Entwicklungen der Einfachheit halber der EU anzulasten.

Wirtschaftsflaute Die hohe Arbeitslosenquote von 10 Prozent ist eines der größten Probleme Frankreichs. Bei jungen Leuten liegt die Quote sogar bei 23,6 Prozent. Die Konjunktur schwächelt. Soziale Ungleichheit treibt vor allem Mélenchons Anhänger und die Unterstützer des abgeschlagenen Sozialisten Benoît Hamon um.

Enttäuschung über die Parteien der Mitte Sozialisten und Konservative, die sich bislang im Élyséepalast die Klinke in die Hand gaben, haben die Wähler abgestraft wie nie zuvor. Beide sind in der Stichwahl nicht dabei. Das dürfte auch als Rechnung für den als schwach geltenden, scheidenden Präsidenten François Hollande zu verstehen sein. Verachtung für den selbsterklärten konservativen Saubermann François Fillon, der dann aber teure Anzüge annahm und seine Frau scheinbeschäftigt haben soll, dürfte auch eine Rolle gespielt haben.

Frust über Eliten Le Pens scharfe Attacken auf „die Kaste“ fallen in Frankreich vielleicht auch deshalb auf fruchtbaren Boden, weil das System der Elitehochschulen lebenslange Seilschaften fördert. Zahlreiche Politik- und Wirtschaftsführer kommen etwa von der Verwaltungshochschule ENA - bis hin zu Staatschef Hollande.

Zwischenzeitlich erlebte man ein neues Beispiel der Desinformationskampagne, die diesen Wahlkampf begleitet hat. Etwa anderthalb Stunden nach Schließung der Wahllokale machten Meldungen die Runde, in Wirklichkeit liege Marine Le Pen vorne und die FN-Chefin habe bereits den Sieg für sich in Anspruch genommen. Dabei sahen alle Hochrechnungen der unterschiedlichen Institute Macron in Führung und Le Pen selber deutete in ihrer Rede mit keinem Wort an, dass sie am besten abgeschnitten habe.

Macron jedenfalls wollte absolut sichergehen, dass seine Führungsposition stabil war und wartete wohl auch deshalb so lange mit seiner Rede. Die begann er mit einem Dank an alle anderen Kandidaten. Besonders hob er François Fillon hervor, der schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnung dazu aufrief, jetzt gegen die „extreme Rechte, die eine Geschichte der Gewalt und des Chaos hat“, zu stimmen und Macron zu wählen. Doch nicht alle seine Anhänger, das wurde im Laufe des langen Wahlabends deutlich, wollen ihm dabei folgen. Einige Politiker der Konservativen kündigten an, sie würden Macron nicht wählen. Dennoch, in einem seltenen Zeichen von Fairness applaudierten die tausenden in der Messehalle versammelten Macron-Fans auch den übrigen Bewerbern.

Triumphgefühle oder auch nur Euphorie waren Macron nicht anzumerken. Er schaukelte die Stimmung nicht noch weiter hoch, sondern kühlte sie eher herunter. Noch hat der 39-Jährige den Sieg nicht in der Tasche, er ist aber nun der haushohe Favorit. Doch gerade in der Stunde dieses unerwarteten Sieges dürfte dem jungen Politiker klar geworden sein, wie groß die Aufgabe ist, die auf ihn wartet.

Ökonomen zur ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung „Das Resultat ist ein vielversprechendes Zeichen auch für Deutschland und Europa. Es wird in der Wirtschaft und den Finanzmärkten ein kollektives Aufatmen auslösen. Mit Emanuel Macron steht der führende Kandidat für Wirtschaftsreformen und ein starkes Europa. Die Chancen sind sehr hoch, dass Macron sich im zweiten Wahlgang durchsetzen wird. Es ist noch zu früh, Entwarnung gegen einen Zusammenbruch der Finanzmärkte und gegen das Ende des Euro zu geben. Europa hat eine weitere wichtige Hürde zur Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise genommen. Ich erwarte eine positive Reaktion der Finanzmärkte und des Euro auf die erste Runde der französischen Wahlen. Mit dem Resultat steigen die Erwartungen auch an die Bundesregierung, sehr bald nach der zweiten Wahlrunde mit dem neuen französischen Präsidenten einen konkreten Plan zur Reform der EU und der Beendigung der europäischen Wirtschaftskrise vorzulegen. Die Bundesregierung sollte die Zeit nutzen, um die Reformen Europas voranzutreiben. Mit Macron würde die Bundesregierung einen wichtigen pro-europäischen Partner gewinnen. Die Bundesregierung muss sich mit einem Präsidenten Macron aber auf einen starken und kritischen Partner auf Augenhöhe einstellen.“

Holger Sandte, Europa-Chefvolkswirt Nordea-Bank „Emmanuel Macron wird aller Wahrscheinlichkeit nach der neue französische Präsident – eine gute Nachricht für Frankreich, die EU und Deutschland. Auch die Finanzmärkte werden zumindest vorsichtig aufatmen. Das Reformtempo in Frankreich dürfte steigen, vor allem wenn die Parlamentswahl im Juni Unterstützung für ihn bringt. Die Hoffnungen und Vorschlusslorbeeren muss er dann allerdings auch rechtfertigen. Das deutsch-französische Tandem kann wieder Fahrt aufnehmen, auch wenn man sich nicht in allem einig sein wird.“

Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank „Es ist nicht zu einem Horror-Ergebis gekommen, das die Stabilität der Währungsunion bedroht hätte. Es werden nicht Links- und Rechtsradikale gemeinsam in die zweite Runde gehen. Das ist sehr gut. Le Pen war auch nicht stärker als in den Umfragen. Das senkt die Risiken, dass es in der entscheidenden zweiten Runde schief geht. Deshalb gehen wir davon aus, dass Macron neuer Präsident wird. Das ist – gemessen an den anderen Kandidaten – das beste Ergebnis für Frankreich. Macron ist aber kein Heilsbringer und kein echter Reformer. Er scheut vor tiefgreifenden Reformen am Arbeitsmarkt zurück. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Auch seine Pläne zur Haushaltskonsolidierung sind vage. Er ist zudem für gemeinsame Anleihen der Euro-Länder und damit auf Konfrontationskurs zu Berlin. Der Euro-Raum kommt nicht zur Ruhe, auch wenn die Märkte erst einmal positiv reagieren dürften.“

Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg-Bank „Das scheint für Frankreich und Europa das richtige Resultat zu sein. Es ist so gekommen, wie die Meinungsumfragen es vorausgesagt hatten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Frankreich den Reformer Macron wählt und seine Botschaft der Hoffnung gegen Le Pens Botschaft der Wut gewinnt. Damit wird es wahrscheinlicher, dass Frankreich die Reformen bekommt, die es ökonomisch stärker macht und wirtschaftlich näher an Deutschland heranrücken lässt.“

Folker Hellmayer, Bremer Landesbank „Das ist ein sehr positives Ergebnis für Europa und die Stabilität von Realwirtschaft und Finanzmärkten. Vor drei Wochen stand so ein Ergebnis für Macron noch nicht zur Debatte. In zwei Wochen dürfte er einen recht klaren Sieg einfahren. Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent. Dass die Wahl auf Macron fiel, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Franzosen eine Neuausrichtung der Politik wünschen. Das ist auch ein Weckruf für Berlin und Gesamteuropa, die politischen Ansätze der Vergangenheit kritischer zu überprüfen – von der Erweiterung der EU bis zur Demokratisierung der Institutionen und der Wiederbelebung des europäischen Geistes.“

Michael Hüther, Präsident Institut der deutschen Wirtschaft „Die Achse Paris-Berlin kann wieder zu einem starken Motor werden. So ist das Schlimmste erst einmal verhindert worden. Freilich: die zweite Runde in 14 Tagen muss erst noch gewonnen werden. Und dann beginnt die Arbeit in einem wirtschaftsstrukturell schwach aufgestellten Land.“

Er deutete das mit den Worten an: „Eine gewaltige Aufgabe liegt vor uns, wir müssen ein System überwinden, das seit 30 Jahren die Hoffnungen der Franzosen enttäuscht hat, in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.“ Macron dankte seinen Anhängern und erklärte, dass er auch in Zukunft auf sie angewiesen sei, nun aber die Unterstützung aller Franzosen sammeln wolle.

Dann machte er eine überraschende Andeutung, die als Hinweis auf eine Koalition gewertet werden kann: Er wolle eine Mehrheit bilden mit allen Franzosen, die sich für die Überwindung der Krise am Arbeitsmarkt und der Hoffnungslosigkeit einsetzten.

„Dabei ist mir egal, woher sie kommen und welche politische Orientierung sie in der Vergangenheit hatten“, sagte der Sozialliberale in einer überraschenden Geste der politischen Öffnung. Bislang hat er in seinen Reden stets hervorgehoben, er setze auf eine absolute Mehrheit für die Kandidaten seiner eigenen Bewegung „En Marche!“.