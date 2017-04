Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl, wird Frankreich erneut von einem mutmaßlichen Terroranschlag heimgesucht. Auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées hatte ein Unbekannter in einen Polizeiwagen geschossen. Ein Beamter wurde getötet. Zwei weitere Polizisten wurden schwer verletzt. Das Attentat überschattet den Wahlkampf und könnte der Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Hände spielen.

Frankreich wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Extremisten von links oder rechts könnten es in die Stichwahl schaffen. Die Furcht vor der Globalisierung hat auch den französischen Wählern arg zugesetzt.

Bei einer Schießerei auf der Champs-Élisées stirbt ein Polizist, zwei weitere werden schwer verletzt. Der Angreifer wurde kurz darauf von der Polizei getötet. Die Polizei geht von einem Terrorverdacht aus. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Die Gewalttat kurz vor dem Ende des Rennens um die Präsidentschaft ordnet die Wahlkampfthemen in Frankreich neu. Plötzlich spricht Macron über Terror und Bedrohung. Fillon und Le Pen nutzen den Anschlag für ihre Zwecke.

+++ Umfrage sieht Macron vorn +++

Kurz vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich liegt der Sozialliberale Emmanuel Macron in einer Umfrage vorn. An zweiter Stelle folgt die Rechtspopulistin Marine Le Pen.

In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts Elabe kam der 39-Jährige auf 24 Prozent. Le Pen lag bei 21,5 Prozent. Dahinter lagen dicht beieinander der Konservative François Fillon (20 Prozent) und der Linkskandidat Jen-Luc Mélenchon (19,5 Prozent). Die zwei Kandidaten, die bei der Abstimmung am Sonntag die meisten Stimmen erhalten, kommen in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai.

77 Prozent der Befragten, die eine Wahlabsicht äußerten, seien ihrer Entscheidung für den ersten Wahlgang sicher, hieß es. 23 Prozent gaben an, dass sie ihre Entscheidung noch ändern könnten.

Für den Fall des Einzugs Macrons in den zweiten Wahlgang sah die Umfrage den ehemaligen Wirtschaftsminister klar vorn - egal, ob er auf Le Pen, Fillon oder Mélenchon trifft. Die Online-Umfrage im Auftrag des Senders BFMTV und des Magazins „L'Express“ erfolgte am Mittwoch und Donnerstag und damit vor dem mutmaßlichen Anschlag auf Polizisten in Paris am Donnerstagabend.

+++ Angeschossene Polizisten außer Lebensgefahr +++

Die beiden beim Angriff auf den Champs-Élysées in Paris verletzten Polizeibeamten befinden sich nach Angaben des französischen Innenministeriums nicht in Lebensgefahr. Einer der beiden Beamten sei ernsthafter verletzt worden als der andere, aber beiden gehe es besser, sagte Ministeriumssprecher Pierre-Henry Brandet am Freitag im Fernsehsender BFM.

So wird der französische Präsident gewählt Wie wird gewählt? Der französische Präsident wird direkt vom Volk gewählt und benötigt die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Da im ersten Wahlgang wohl keiner der elf Kandidaten mehr als 50 Prozent bekommen wird, ist für den 7. Mai eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geplant. Eine Mindestwahlbeteiligung gibt es nicht.

Wer darf wählen? Jeder Franzose, der mindestens 18 Jahre alt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Das sind rund 47 Millionen. Davon sind 1,3 Millionen auf Wählerlisten außerhalb Frankreichs registriert.

Wann wird wo gewählt? Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 19 Uhr, in großen Städten bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund der Zeitverschiebung wird in einem Teil der Überseegebiete und einigen Auslandsvertretungen bereits am Samstag abgestimmt. Eine Briefwahl ist nicht möglich, dafür können Wähler einen Bevollmächtigten an ihrer Stelle abstimmen lassen.

Wann gibt es erste Ergebnisse? In Frankreich werden um 20.00 Uhr Hochrechnungen veröffentlicht, die in der Vergangenheit schon recht genau waren. Bei der Präsidentschaftswahl 2012 waren allerdings bereits am späten Nachmittag und frühen Abend Trends durchgesickert, die von Medien in Belgien und in der Schweiz veröffentlicht wurden. In Frankreich ist die Veröffentlichung dieser Zahlen vor 20.00 Uhr untersagt.

Wer überwacht die Wahl? Der französische Verfassungsrat beaufsichtigt Abgabe und Auszählung der Stimmen und verkündet anschließend das offizielle Endergebnis. Er entscheidet auch bei Beanstandungen und Unregelmäßigkeiten.

+++ Macron sagt nach Anschlag auf Polizisten Wahlkampfkundgebungen ab +++

Der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat seine letzten Kundgebungen vor dem ersten Wahlgang abgesagt. Er habe entschieden, die für Freitag geplanten Auftritte in Rouen und Arras im Norden des Landes mit Blick auf die Situation zu streichen, teilte Macron mit.

Die Terroristen wollten die Demokratie stören, „sie wollen dass die Franzosen der Unvernunft nachgeben und sich spalten“, erklärte der Ex-Wirtschaftsminister. „Wir müssen dem im Gegenteil Ruhe und Entschlossenheit entgegenstellen.“ Der demokratische Prozess müsse garantiert werden. Deshalb sollten die Anhänger seiner Bewegung „En Marche!“ ihre Wahlkampfaktivitäten auch fortsetzen. Macron gilt als einer der Favoriten für den Einzug in die Stichwahl am 7. Mai.

L’ombre sur cette fin de campagne n’enlève rien au fait que nous devons construire notre avenir, et que nous avons un grand avenir #RTLMatin pic.twitter.com/kSmmXSKtUL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21. April 2017

+++ US-Vizepräsident Pence bekundet Beileid nach Angriff in Paris +++

US-Vizepräsident Mike Pence hat sein Beileid bekundet. Die gegen Polizisten gerichteten Schüsse seien eine jüngste Erinnerung daran, dass „Terrorismus überall, jederzeit“ zuschlagen könne, sagte er am Freitag in Indonesien. Die Vereinigten Staaten würden in ihren Bemühungen, Terrorismus zu beenden, nicht nachgeben. Die Menschen in Paris hätten das Mitgefühl und die Gebete der USA.