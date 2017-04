Wehrpflicht für einen Monat

Ähnliches gilt für eine Idee des konservativen Kandidaten François Fillon, die so genannte „Clause Molière“. Der Name des Dramatikers wird missbraucht für die absurde Vorschrift, dass jeder nach Frankreich entsendete Arbeitnehmer Französisch sprechen oder von einem Dolmetscher begleitet werden muss. Vorbei soll es sein mit den rumänischen Bauarbeitern und polnischen Klempnern, über die Frankreichs Politiker so gerne herziehen, die ihre Freunde aus der Bauindustrie aber vorzugsweise beschäftigen. Auch Fillon hat offenbar nicht richtig nachgedacht, denn auch Frankreichs Handelspartner würden die Klausel ja anwenden – und die französischen Ingenieure bei Dacia in Rumänien oder auf der Reaktorbaustelle in Finnland zwingen, künftig die Landessprache zu sprechen.

Schneller geredet als gedacht hat auch der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron. Er will die Wehrpflicht wieder einführen – aber mit einer Dauer von lediglich einem Monat. Der gemeinsame Wehrdienst soll die Jugend des Landes sozial wieder besser durchmischen und für gegenseitiges Verständnis sorgen. Nun kann man in einem Monat vielleicht lernen, wie man grüßt, marschiert, sein Bett macht und die Hände vorschriftsmäßig an die Hosennaht legt, alles wertvolle Sekundärtugenden. Nur: Eine Ausbildung zum einsatzfähigen Soldaten erfordert mindestens anderthalb Jahre, zumal mit modernen Waffen.

Macrons Monats-Rekruten würden nur eine Gefahr für sich selber darstellen. Doch wäre die skurrile Idee dazu angetan, die bestehende Armee zu schwächen: Erstens kostet sie nach eigenen Schätzungen des Kandidaten anderthalb bis drei Milliarden Euro, zweitens würden die schon heute überforderten Berufssoldaten zu Tausenden abgezogen, um die Macron-Pflicht zu organisieren. Schrille Ideen sind offenbar nicht das Monopol der extremen Kandidaten.