Wirtschaftsbündnis mit Venezuela und Kuba

Welcher Teufel hat Mélenchon geritten, um diese Notgemeinschaft zweier von Misswirtschaft geplagter Staaten als Vorbild für eine neue Allianz zu preisen, der Frankreich beitreten soll? Er weiß es wohl selber nicht mehr, denn der Kandidat der Aufsässigen will es nicht mehr wahrhaben. „Das hat ein phantasiebegabter Journalist erfunden, wer glaubt denn, dass ich so verrückt wäre, das vorzuschlagen?“ empört er sich künstlich.

Hätte er sein Programm nur im Netz veröffentlicht, das seine Mitarbeiter brillant handhaben, wäre die Idee wohl rasch getilgt worden. Doch dummerweise hat Mélenchon es auch gedruckt, und damit nachträglicher Korrektur entzogen. So kann man also unter Punkt 62 lesen : „Wir schlagen vor, die folgenden Maßnahmen zu verwirklichen :…Eine Politik der gemeinsamen Entwicklung mit Lateinamerika und der Karibik zu beginnen, durch Beitritt zur Alba.“ Der Kandidat lügt, wenn er den Alba-Spuk als journalistische Erfindung hinstellt.

Wichtige Wahlen in Europa 2017 Niederlande Die Niederländer wählen am 15. März ein neues Parlament. Die regierende große Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten wird nach allen Prognosen keine Mehrheit mehr bekommen. Der Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders werden dagegen große Gewinne vorhergesagt.

Frankreich I Die Franzosen wählen einen neuen Präsidenten. Die erste Runde ist am 23. April. Erreicht dabei kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit, findet am 7. Mai eine Stichwahl statt. Der konservative Bewerber François Fillon und die Rechtspopulistin und Europagegnerin Marine Le Pen von der Front National könnten sich nach Umfragen in der entscheidenden Endrunde gegenüberstehen.

Frankreich II In Frankreich wird zudem die Nationalversammlung gewählt. Die erste Runde ist am 11. Juni, ein gegebenenfalls notwendiger zweiter Wahlgang am 18. Juni. Wenn das Lager des neugewählten Staatschefs nicht die Mehrheit holt, werden die innenpolitischen Befugnisse des Präsidenten deutlich abgeschwächt. Eine derartige „Cohabitation“ gab es zuletzt von 1997 bis 2002 mit dem Konservativen Jacques Chirac als Präsidenten und dem Sozialisten Lionel Jospin als Premierminister.

Deutschland Im September ist Bundestagswahl. CDU-Chefin Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden. Dass die rechtspopulistische AfD den Sprung in den Bundestag schafft, gilt als ausgemacht. Insgesamt könnten sieben Parteien im Parlament vertreten sein (CDU, CSU, SPD, Linke, Grünen, AfD und FDP), was eine Regierungsbildung kompliziert machen dürfte.

Norwegen Dort wird am 11. September ein neues Parlament gewählt. Die Regierung aus Konservativen und einwanderungskritischer Fortschrittspartei kämpft um die Wiederwahl.

Gar nicht auf Distanz geht Marine Le Pen zu einer ihrer absurdesten Ideen. Jeder französischer Arbeitgeber, der einen Ausländer beschäftigt – ob aus der EU oder nicht, ist in ihrem Programm nicht spezifiziert – soll dafür eine Sondersteuer zahlen. Und das nicht nur einmal bei der Einreise nach Frankreich, sondern bei jedem Arbeitsvertrag.

Das bedeutet, dass bei jedem Arbeitsplatzwechsel für ausländische Mitarbeiter eine Strafsteuer fällig würde. Und das auch für Menschen, die seit Jahrzehnten in Frankreich leben und brav in das Steuer- und Sozialsystem eingezahlt haben. Le Pen findet das toll, was man sogar nachvollziehen kann: Diskriminierung von Ausländern ist schließlich der Kern ihrer Politik. Mit der französischen Verfassung ist das allerdings nicht vereinbar, mit dem europäischen Recht schon gar nicht.