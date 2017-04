Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Er ist ein Macher, kein Dampfplauderer“

Das müssten Sie einem Deutschen erklären…

Es ist eine berühmte Szene hier in Frankreich, ein Symbolbild, auch ein Gemälde. Der junge Bonaparte steht mit einer Trikolore auf der Brücke und zieht den Feinden entgegen. Er gab seinen Leuten den Mut, den Kampf zu gewinnen.

Und genauso marschiert Macron vorweg?

Er war so dynamisch, so energiegeladen, als er darüber sprach, warum Europa wichtig und bedeutend ist. Er vermittelte der sehr diversifizierten Menge diese Energie, den Willen, gemeinsam etwas zu bewegen. Macron sagte etwas sehr Wichtiges an diesem Tag: ‚Wir müssen nicht alle gleich sein, um zusammenzustehen. Du musst nicht wie die anderen sein, um erfolgreich an einem Projekt zu arbeiten.‘ Da dachte ich: Ich helfe diesem Typen, damit seine Vision wahr wird.

War das Ihr erstes Treffen mit ihm?

Um ehrlich zu sein, nein, was wohl auch der Grund war, warum ich mir seine Veranstaltung angesehen habe. Ich hatte bereits mit Macron als Wirtschaftsminister zu tun. Es ging um ein Gutachten zur Roboterindustrie. Mir hat damals imponiert, dass er Leute wie mich aus der Wirtschaft bat, Vorschläge zu machen, wie wir die Sparte beleben können. Wir haben viel gestritten, diskutiert, aber er hat immer zugehört. Ich habe gemerkt, dass er ist wie ich: Ein Macher, kein Dampfplauderer.

Sie wirken ehrlich beeindruckt.

Allein schon die Idee, Wirtschaftslenker damit zu beauftragen, einen solchen Report zu erstellen, empfand ich als überwältigend neu für die französische Politik. Ich war von dieser Kombination aus Dynamik, Weitsichtigkeit, Hintergrundwissen und Verständnis fast schockiert. Er ist jetzt 39, ich bin 58, er könnte mein Sohn sein. Und dann tritt er so auf? Wow.

Er ist aber nicht ihr Sohn. Was repräsentiert Macron für Sie?

Er ist ein Mann des 21. Jahrhunderts. Und er ist der einzige Mann, der Frankreich ins 21. Jahrhundert führen kann. Alle anderen Kandidaten, ohne Ausnahme, sind in ihren Programm und Ideen Menschen des 20. Jahrhunderts. Alle verfolgen die gleichen, wichtigen Thesen: Frankreich ist zu stark verschuldet. Wir müssen in Innovationen investieren, um unsere Industrie wieder zu beleben. Wir müssen einen anderen Weg finden, unser Sozialsystem zu finanzieren. Wir brauchen Schutz gegen Terrorismus. Aber nur Macron entwickelt daraus eine Vision für ein Frankreich, wie es im Jahr 2030 aussehen sollte.

Worauf kommt es bei dieser Vision an?

Die Frage ist: Welches Frankreich möchten sie für ihre Kinder? Nicht, welches Opfer können wir im Sozialbereich noch bringen. Es geht nicht darum, eine Zahl aus dem Hut zu zaubern, zu sagen: Wir müssen einfach noch eine halbe Million Stellen in der Verwaltung streichen. Wenn wir eine halbe Million Menschen auf die Straße setzen – was haben wir davon, außer Streiks?

Das bedeutet inhaltlich…

Ein Frankreich als Teil Europas, Frankreich, das den digitalen Wandel, die digitale Revolution adaptiert und nachhaltig wirtschaftet. Ein Frankreich mit engen Verbindungen nach Deutschland, denn das ist der Kern Europas. Wir brauchen Europa. Das ist alternativlos. Aber es geht zum Beispiel auch um ein Frankreich, was auf Afrika schaut. Nicht nur bei der Entwicklungsarbeit, auch als Wirtschaftsmarkt.