„Macron will Europa“

Macron scheint für Sie die absolute Ideallösung. Teilen die Franzosen Ihre Meinung?

Wir haben spontane sehr viel Unterstützung erfahren. Davon lassen wir uns jedoch nicht täuschen. Es gibt zahlreiche Widerstände für uns, unsere Bewegung. Die Leute denken, Macron wäre zu jung, zu unerfahren. Ich habe in meinem Leben viel Geld an Gründer vergeben, die nichts hatten als eine Idee. Politisch ist dieser Gedanke schwer zu vermitteln.

Und darüber hinaus?

Er ist weder rechts noch links. Aber wir teilen Menschen gerne in Kategorien ein. Er hat einen neuen Weg auf der politischen Landkarte Frankreichs gezeichnet. Und bei dem geht es nicht um links oder rechts, sondern um progressiv oder rückwärtsgewandt.

Besteht die Gefahr, dass Sie durch den Erfolg hier in Lyon Macrons Chancen überschätzen?

An Lyon sehen wir eine Macron-Begeisterung wie durch eine Lupe vergrößert. Wir sollten nicht glauben, dass es deswegen überall funktioniert. Ich war mit Macron in Lille, Toulon und vielen anderen Städten. Ich habe die Zweifel an ihm miterlebt. In Toulon hat der Front National uns am Betreten der Veranstaltungshalle gehindert. In Lille gab es Störer in der Halle.

Wie begegnet man dieser Ablehnung?

Wir hören zu und gehen auf alle zu. Denn egal wie die Wahl ausgeht, wir müssen für Frankreich alle zusammenarbeiten. Es ist Macrons Methode. Man lässt niemanden im Stich, verwendet viel Zeit darauf, eine Lösung zu finden.

Sehen Sie in Frankreich die wirtschaftliche Stärke für diese Prozesse, so wie es hier in Lyon funktioniert hat?

Es gibt eine versteckte Energie in diesem Land, die wir freilegen müssen. Aber die Menschen müssen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Für sich, für andere, für das Gemeinwohl. Und der Staat muss ihnen die Sicherheit und das Fundament bieten, dass sie das von sich aus tun.

Was ändert sich unter Präsident Macron? Was wird von der EU und Deutschland erwartet?

Ideologisch gesehen, dass die großen Länder sich bei den großen Themen wie Energie, Verteidigung, vielleicht Bildung, Landwirtschaft abstimmen. Wir haben die Vorstellung einer europäischen Regierung, aber anders als heute.

Inwiefern anders?

Im Europaparlament sitzen Abgeordnete, die gewählt wurden, weil sie gegen Europa sind. Dort sitzen Leute, die gegen ihren eigenen Sitz sind. Das ist doch widersinnig. Wir müssen an einem System arbeiten, was auch wirklich gemeinsame Entscheidungen treffen kann. Macron will Europa und jeder, der Europa will, sollte mit Macron arbeiten.

Nun sind Sie ein Unternehmer, der einen Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Hand aufs Herz, was versprechen Sie sich von Ihrem Engagement?

Ich brauche keine Regierungsunterstützung, um erfolgreich zu sein. Ich hege auch keinerlei Ambitionen auf einen Kabinettsposten. Entsprechend verspreche ich mir persönlich keinen Bonus davon, Macron zu unterstützen. Ich habe Gefallen daran gefunden, meine Einstellungen, meinen Weg, meine Ideen mit anderen zu teilen.

Gilt das auch für Ihr Engagement in Lyon?

Ich unterstütze Gerard Collomb seit 15 Jahren und habe in der Zeit nicht einen Vertrag mit der Stadt unterzeichnet. Diese strikte Trennung ist Teil meines ethischen Selbstverständnisses.

Monsieur Bonnell, wir danken für das Gespräch.