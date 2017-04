„Wir müssen uns von Nationalismus verabschieden“

Sie erwähnen speziell Deutschland als wichtigen Partner.

Wir brauchen Deutschland für ein starkes Europa. Das beginnt schon bei der Verteidigungspolitik. Wir müssen koordinierter vorgehen, mit einer Stimme sprechen. Das heißt auch für Frankreich: Keine Alleingänge mehr, wie zum Beispiel beim Einsatz in Mali. Wir müssen darüber reden, als ganz Europa, nicht in den Einzelstaaten.

Sicherheitspolitik ist aber nur ein Aspekt.

Wir müssen auch bei Forschung und Entwicklung gesamteuropäisch denken. Wo ist das Problem, wenn etwa die Hardware in einem Teil Europas produziert wird, die Software aber von woanders her kommt?

Diese Vision wirkt angesichts der Zwistigkeiten, des Brexits und dergleichen aber, als sei sie nur schwer umzusetzen…

Europa ist eine alte Kultur und kann seine eigenen Regeln aufstellen. Wir Europäer sind wie ein altes Ehepaar. Manchmal liebt man sich, manchmal geht man sich auf die Nerven. Aber wir leben doch zusammen. Und das gibt uns viele Stärken.

Viele fürchten dabei um nationale Identitäten.

Wir brauchen ein Europa mit viel Austausch, vielen Diskussionen. Wir müssen uns von Nationalismus verabschieden, aber nicht von kultureller Identität. Wir singen nicht die gleichen Lieder, wir bauen nicht die gleichen Gotteshäuser. Aber das müssen wir auch nicht.

Das Ausland blickt besorgt auf das Lager des Front Nationale und Marine Le Pen. Teilen Sie diese Sorgen?

Ich habe nicht so sehr Angst vor Madame Le Pen. Am Ende werden die Franzosen genug Rationalität aufbringen, sie nicht zu wählen. Sie werden sehen, dass das, was sie sagt und spricht einfach unmöglich ist. In jederlei Hinsicht.

Wovor haben Sie, persönlich, dann Angst?

Jean-Luc Mélenchon. Seine Politik sieht als Plan A vor, mit Europa zu verhandeln, um Frankreichs Interessen durchzusetzen. Aber sein Plan B ist: Wenn das nicht klappt, verlässt Frankreich die EU. Was soll das? Das ist nicht einmal eine klare Ausrichtung.

Befürchten Sie den „Fraxit“ nach britischem Vorbild?

Mélenchon spricht sich ja nicht einmal direkt für einen „Fraxit“ aus. Er sagt, wenn Deutschland, Italien und alle anderen nicht das wollen, was wir sagen, sind wir draußen. Die Wähler wissen nicht, ob sie sich mit ihm für oder gegen die EU entscheiden.

Und es kann kein dagegen geben?

Der größte Fehler Le Pens und Mélenchons ist es, den Wandel und die Zukunft zu leugnen. Sie möchten sie Leute glauben machen, wir könnten zurück zum Start. Aber das Rennen ist längst zu weit fortgeschritten dafür. Alle Länder bewegen sich, jedes in seinen Bereichen. Wir haben keine Wahl als mitzurennen.

Was ist mit François Fillon?

Sein Bild Europas ist rein wirtschaftlich. Er hat gute Beziehungen zu Wladimir Putin und der wiederum möchte kein starkes Europa. Wenn wir alle Einzelkämpfer sind, ist es für ihn einfacher, seine Interessen durchzusetzen. Das beunruhigt mich genauso.