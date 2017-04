Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Les Izards ist ein Ghetto nach sozialen Schichten

Zwar ist die Lage seit Jahren unverändert: Doch in Les Izards tut sich zumindest etwas. Über die Hälfte aller städtischen Gelder für die Renovierung oder den Neubau von Schulen fließt in das Viertel. Man sieht frisches Erdreich, wo vor kurzem noch heruntergekommene Hochhäuser standen. Enge Gassen und dunkle Ecken wurden durch offene, breite Straßen ersetzt, die alten Hochhäuser durch kleinere Bauten mit Holzbalkonen abgelöst.

Maud Joly hat vor zehn Jahren hier gewohnt. Doch das Beispiel der 35-Jährigen zeigt, wie schwierig es ist zu verhindern, dass sich ein Ghetto bildet. Die Taxifahrerin wohnte damals in einer Anlage mit Swimmingpool. „Das komplette Gelände war umzäunt und abgeschlossen“, sagt sie. „Einige dachten wohl: 'Da wohnen die Reichen'. Sie sprangen über die Zäune, um den Pool zu benutzen und haben viel geklaut.“ In der Schule ihres Sohnes gab es immer wieder Prügeleien, da ist sie weg gezogen.

Les Izards ist kein Ghetto nach Hautfarbe oder Nationalität, auch wenn viele nordafrikanischen Einwanderer und deren Nachkommen dort wohnen. Es ist mehr eines nach sozialen Schichten. Bürgermeisterin Roncato will auch das wieder ändern.

Die Hälfte aller Wohnungen dort sind Sozialbauten, mehr ist nicht erlaubt. Für die übrigen, ebenfalls größtenteils neuen Gebäude, will sie mit „attraktiven Preisen, einer attraktiven Mehrwertsteuer und hochwertigen Geschäften in der Gegend“ Käufer oder Mieter finden.

Tagsüber wirkt das Viertel wie jedes andere. Der Épicier verkauft seine Gemischtwaren, aus der Metro kommen Leute mit Einkaufstaschen. Nur ausgewählte Ecken sind anders. Vor dem einzig verbliebenen Hochhaus etwa steht ein Guetteur, ein Späher. Den schwarzen Kapuzenpulli hat er tief ins Gesicht gezogen und spielt mit seinem Handy. Vor ihm steht ein Stuhl – schließlich verbringt er viel Zeit an diesem Posten. Er steht Schmiere, um die Drogenclans zu informieren, wenn die Polizei oder sonst wie verdächtige Gestalten im Viertel unterwegs sind.

Zwei Straßen weiter stehen noch die Bungalows von einst – die meisten bereits ohne Dachziegel und größtenteils ausgebrannt. Doch einige sind noch bewohnt. Müll liegt dort in den kleinen Vorgärten, die Zufahrtstraße endet in einem Wendehammer. „Genau so sah es hier früher überall aus“, erklärt Joly. „Es gab viele Straßen, wo man nicht mehr rauskam. Aber inzwischen hat sich viel verändert.“