De Gaulle hat nichts mit den Links- und Rechtspopulisten gemeinsam

„Wir spürten schon, dass unsere Alliierten vorhatten, unter dem Deckmantel ihres militärischen Kommandos die Regierung unseres Landes zu übernehmen, je weiter sie mit den Truppen vorstoßen würden, und wir waren natürlich entschlossen, sie daran zu hindern.“ schrieb de Gaulle in seinen „Kriegserinnerungen 1942 bis 1944.“ Er hatte heftigste Auseinandersetzungen mit den britischen und amerikanischen Generälen. Mit unendlicher Zähigkeit und Finesse erreichte er, dass seine „Freien Franzosen“ in die alliierte Streitmacht aufgenommen wurden und die Amerikaner später auf ihre Absicht verzichteten, Frankreich zu besetzen. De Gaulle schaffte es sogar, dass Frankreich nicht wie eine feindliche, sondern wie eine Siegermacht behandelt wurde.

Aus all dem zu schließen, der General habe einen plumpen Antiamerikanismus gepflegt, ist ein Hirngespinst, das nur dem Denken eines Extremisten entspringen kann.

Aufschlussreich sind auch die politischen Reformen, die de Gaulle vorgenommen hat. In der Résistance spielten die Kommunisten eine sehr wichtige Rolle, nach dem Krieg wurden sie zur stärksten politischen Kraft in Frankreich. De Gaulle war strikter Antikommunist und fürchtete den Versuch einer politischen Machtübernahme. Die Kommunisten ihrerseits diffamierten den amerikanischen Marshallplan, mit dem Frankreich wirtschaftlich wieder auf die Beine geholfen wurde, als einen Sündenfall, der das Land in die Abhängigkeit von den USA geführt habe. Interessanterweise findet sich diese These noch heute sowohl bei linken wie rechten Anhängern der nationalen Souveränität.

Die wirtschaftspolitischen Pläne von Marine le Pen Euro Er soll zugunsten einer eigenen Währung aufgeben werden - sofern sich die Mehrheit der Franzosen in einem Referendum für einen Abschied vom Euro aussprechen.

EU Nach einem Wahlsieg soll mit den EU-Partnern binnen sechs Monaten eine radikale Änderung der EU-Verträge vereinbart werden. Die Union soll dabei in einen lose Verbund der Mitgliedsländer umgebaut werden - ohne Euro und von Brüssel überwachte Haushaltsregeln, aber wieder mit Grenzkontrollen. Schon in den ersten beiden Monaten nach einem Wahlsieg soll das Schengen-Abkommen aufgekündigt werden, mit dem Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft wurden.

Zentralbank Sie soll bei der Rückkehr zur Landeswährung helfen und deren Kurs verteidigen. Ihr soll dabei das Recht eingeräumt werden, französische Staatsanleihen von der Regierung abzukaufen.

Protektionismus Bei öffentlichen Ausschreibungen sollen nur französische Unternehmen zum Zuge kommen, solange der Preisunterschied nicht allzu groß ist. Auf Importe soll eine Steuer in Höhe von drei Prozent erhoben werden. Arbeitgeber, die ausländische Mitarbeiter einstellen, sollen mit einer Extrasteuer belegt werden, die zehn Prozent des Gehaltes erreichen kann.

Rente Das Renteneintrittsalter soll von 62 auf 60 Jahre gesenkt werden. Sehr arme Rentner sollen besser unterstützt werden.

Arbeitszeit Die 35-Stunden-Woche soll erhalten werden. Überstunden sollen steuerfrei werden.

Steuern Diese sollen für Privathaushalte gesenkt, die Sozialausgaben erhöht werden. Auch kleinere und mittelständische Firmen sollen weniger Steuern zahlen.

De Gaulle setzte sich für eine Verbindung von Sozialreformen mit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes ein. Frankreich schlingerte in den 50er-Jahren in eine schwere politische Krise. Der beginnende Algerienkrieg wurde zu einer politischen Zerreißprobe. Gleichzeitig baute sich eine schwere Wirtschaftskrise auf. 1957 waren die Devisenreserven soweit abgeschmolzen, dass sie nur noch zur Bezahlung der Importe eines Monats ausreichten.

In dieser Situation erinnerte sich die Mehrheit der Politiker an den charismatischen General und bat ihn, in die Politik zurückzukehren. De Gaulle ließ 1958 ein wirtschaftliches Reformprogramm ausarbeiten, das starke liberale Züge hatte und von Jacques Rueff erarbeitet wurde. Rueff setzte auf ein scharfes Sparprogramm, um die staatlichen Ausgaben und das Haushaltsdefizit zu senken, und auf die Öffnung der Grenzen für den internationalen Wettbewerb.

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden nur dann ihren vollen Effekt haben, wenn die französische Wirtschaft wieder in Kontakt und Verbindung mit der Außenwelt gerät“, schrieb Rueff. Der Ökonom bestand ebenfalls darauf, dass die Inflation zurückgedrängt werden müsse und Frankreich einen harten Franc mit verlässlichem Außenwert brauche.

All das sind wirtschaftliche Grundsatzentscheidungen, die absolut konträr zu der Politik liegen, die heute von den Links- und Rechtspopulisten empfohlen wird und die auf eine weiche Währung, geschlossene Grenzen und höhere Budgetdefizite hinausläuft.

Zu guter Letzt: De Gaulle trieb die Aussöhnung mit Deutschland voran und führte Frankreich in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Seine angeblichen patriotischen Urenkel wollen die EU zerstören. Von der politischen DNA des Generals trennt sie alles.