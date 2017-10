 Frankreich: Zwei Tote bei Messerattacke in Marseille

Bahnhof von Marseille Ein Messer-Angreifer wurde offenbar erschossen. (Foto: AP)

MarseilleFranzösische Sicherheitskräfte haben am Sonntag im Marseille einen offenbar islamistischen Messer-Angreifer erschossen. Ein Polizeivertreter sagte, der Mann habe zuvor Passanten angegriffen und mindestens einen davon getötet. Der Angreifer habe „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen. Die Polizei riegelte das Gebiet ab. Innenminister Gerard Collomb kündigte per Twitter an, umgehend in die südfranzösische Stadt zu reisen.

Soldaten hätten den Angreifer erschossen, sagte der Polizei-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Der TV-Sender BFM berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen, der Angreifer habe zwei Menschen erstochen. Der Polizeivertreter konnte dies Reuters zunächst nicht bestätigen.

Anti-Terror-Experten haben inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall am Sonntag an sich, wie die Behörde mitteilte. Ermittelt werde wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben und versuchten Mordes an Amtspersonen.

Zuletzt hatte es Mitte September in der Pariser U-Bahn eine Messerattacke auf einen Soldaten gegeben, der aber unverletzt blieb. Seit Monaten kommt es in Frankreich vermehrt zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte. Anfang August war ein Auto in einem Pariser Vorort in eine Gruppe Soldaten gerast. Dabei waren sechs Militärangehörige verletzt worden.

In den vergangenen zwei Jahren haben von der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) inspirierte Attentäter insgesamt mehr als 230 Menschen in Frankreich getötet.