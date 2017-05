Macron empfielt Marx' „Das Kapital“

Spannend ging es dann am Dienstag und Mittwoch weiter. Eigentlich sollte die Ministerriege schon am Dienstag bekanntwerden. Doch die Ernennung verzögerte sich bis Mittwoch mit einem guten Grund: Die vorgesehenen Minister sollten alle vor der Bekanntgabe überprüft werden. Geguckt wurde nach Skandalen, vor allem aber auch möglichen Problemen mit der Steuer. Damit wollte der neue Staatschef böse Überraschungen vermeiden.

„Macron hält seine Versprechungen“, schrieben Frankreichs Medien über die neue Regierung. Es sind Minister aus den verschiedensten Parteien dabei, darunter Außen- und Europaminister Jean-Yves Le Drian, Verteidigungsminister unter Hollande. Dessen Posten hat Macrons Europaberaterin Sylvie Goulard übernommen. Sie spricht perfekt Deutsch, wie auch einige anderen Mitglieder der Regierung, darunter Premierminister Philippe aber auch der konservative Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Dabei sind aber wie versprochen Vertreter aus der Zivilgesellschaft, die sich in ihrem Bereich gut auskennen, darunter der Umweltschützer Nicolas Hulot für die Umwelt, den schon Macrons Vorgänger Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und François Hollande gern in ihrer Regierung gesehen hätten. Bei Macron sagte er dann zu. Hulots Ernennung ließ die Aktien des französischen Versorgers EDF allerdings stark absinken, weil er gegen Atomkraft ist.

Die Regierung kam am Donnerstag zum ersten Mal zum Ministerrat zusammen, es wurde bekannt, dass das Kabinett jedes Ministers auf zehn Personen limitiert ist, Hollande hatte es noch auf 15 Personen beschränkt. Zum ersten Mal waren Fernsehkameras nicht im Innenhof des Elysée zugelassen, Macron will einen neuen Umgang mit der Presse pflegen. Er schärfte seinen Ministern ein, mit der Weitergabe von Informationen vorsichtig zu sein und nicht in jedes Mikrofon zu sprechen. Er zieht damit eine Lehre aus der Amtszeit von Hollande, während der viele vertrauliche Informationen und Streitigkeiten nach außen gelangt waren.

Am selben Tag war es dann schon Schluss mit dem Newcomer-Bonus für Macron und Philippe. Eine Elabe-Umfrage ergab: 45 Prozent vertrauen Macron, 46 Prozent nicht, 9 Prozent sind unentschlossen. Hollande lag zu Beginn seiner Amtszeit noch bei 58 Prozent, Sarkozy 2007 bei 59 Prozent. Nur 36 Prozent haben Vertrauen in Edouard Philippe. Dennoch wollen 32 Prozent bei den Parlamentswahlen im Juni für Macrons Mehrheit im Parlament stimmen, so eine Harris-Interactive-Umfrage. Mehr als im ersten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen für ihn.

Nach Deutschland führte Macron seine zweite Auslandsreise am Freitag zu Frankreichs Truppen nach Mali, die gegen den Terrorismus ankämpfen. Der Präsident betonte, dass Frankreich weiterhin in Mali militärisch aktiv bleiben wolle. Macron zeigte sich dabei als Beschützer der französischen Truppen, urteilten Frankeichs Medien. Doch schon ging die Medien-Polemik weiter. Viel weniger Journalisten durften mitreisen als üblich und außerdem wurden sie vom Elyséepalast ausgewählt. Zahlreiche Medien in Frankreich, darunter AFP, „Le Figaro“ und „Le Monde“ protestierten dagegen und schrieben einen offenen Brief an Macron.

Doch die Regierung verteidigte sich, man suche nicht die Journalisten aus, sondern wähle sie nach ihrem Themengebiet wie Wirtschaft, Politik oder Tourismus. Regierungssprecher Christophe Castaner betonte: „Wir wollen nicht kontrollieren.“ Es ginge eher um eine Öffnung, damit nicht immer nur dieselben Politikjournalisten mit Macron reisen. Diesen Eingriff in die Organisation der Medien hatte vorher noch niemand im Elysée gewagt. Für Frankreichs Medien kein gutes Zeichen.

Trotz der ersten dunklen Wolken, die am Horizont aufziehen, verging Macron sein Humor nicht. Auf die Frage der Zeitschrift „Elle“, welche Lektüre er der jungen Generation empfehle, nannte er zuerst scherzend sein eigenes Buch. Doch dann betonte der Präsident, der gerade erst einen konservativen Wirtschaftsminister benannt hat: „Das Kapital“ von Karl Marx, um die Welt zu verstehen.