EU-Bestimmungen für Entsendung verschärfen

Die Reise, bei der ihn Brigitte begleitet, soll die Wogen glätten. Als erstes Ziel steuert Macron Salzburg an, dort trifft er den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern. Anschließend gesellen sich die Regierungschefs Bohuslav Sobotka von Tschechien und Robert Fico aus der Slowakei dazu. Der Name des regelmäßig zu Dritt stattfindenden Treffens dürfte Macron gefallen: „Austerlitz-Format“. Bei dem als „Dreikaiserschlacht“ bekannten Gemetzel in der Nähe von Austerlitz besiegte Napoleon 1805 Österreicher und Russen. Österreich verbindet mit dem Namen Austerlitz deshalb zwar keine übermäßig guten Erinnerungen, doch weil sie mit den Regierungen der Tschechen und Slowaken in dem heute Slavkov u Brna heißenden Ort 2014 die Tradition der regelmäßigen Treffen begründet haben, steht der Name nun mal fest.

Für Macron ist das vielleicht der einzige erfreuliche Aspekt der Gespräche. Inhaltlich wird es schwierig für ihn. Es soll, so die Information des Elysée, vor allem um entsendete Arbeitnehmer gehen. Die Frage steht auch bei den weiteren Etappen der Macron-Reise, Rumänien und Bulgarien, ganz oben an. Der junge Präsident will, dass die EU-Bestimmungen für Entsendung verschärft werden. Denn nach seiner Lesart führen sie heute „zu sozialem Dumping“: Arbeitnehmer aus Süd- und Mitteleuropa würden den französischen Arbeitsmarkt überschwemmen, die Löhne drücken und eine soziale Abwärtsspirale auslösen, weil sie nicht in die französische Sozialversicherung einzahlen.

Die Chefin des rechtsextremen Front National hat in den vergangenen Jahren das Thema mit einigem Erfolg zu ihrem politischen Zugpferd gemacht. Ähnlich wie die Brexit-Befürworter schürt sie das in Frankreich mittlerweile weit verbreitete Vorurteil, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer führe in Frankreich zu prekären Arbeitsbedingungen, niedrigeren Löhnen und Arbeitslosigkeit.

Was Macron sich für die Wirtschaft vornimmt Steuern Die Unternehmenssteuer soll von derzeit 33 auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) soll umgewandelt werden in eine dauerhafte Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen. Quelle: Reuters

Arbeitszeit An der 35-Stunden-Woche soll festgehalten werden. Allerdings könnte sie flexibler geregelt werden, indem Betriebe über die tatsächliche Arbeitszeit mit ihren Beschäftigten verhandeln.

Geldverdiener Sie sollen von bestimmten Sozialabgaben befreit werden. Dadurch könnten Niedriglohnempfänger einen zusätzlichen Monatslohn pro Jahr in ihren Taschen haben.

Investitionen Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden. 15 Milliarden Euro davon sollen in bessere Aus- und Weiterbildung gesteckt werden, um die Einstellungschancen von Jobsuchenden zu verbessern. Ebenfalls 15 Milliarden Euro sind eingeplant, um erneuerbare Energien zu fördern. Weitere Milliarden sind für die Landwirtschaft, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, für Infrastruktur und das Gesundheitswesen gedacht.

Einsparungen 60 Milliarden Euro an Einsparungen sind bei den Staatsausgaben vorgesehen, die in Frankreich traditionell hoch sind. Zehn Milliarden Euro soll der erwartete Rückgang der Arbeitslosenquote von derzeit etwa zehn auf sieben Prozent bringen, indem die Ausgaben für Arbeitslosengeld sinken. Durch eine verbesserte Effizienz soll das Gesundheitswesen zehn Milliarden einsparen, weitere 25 Milliarden Euro die Modernisierung des Staatsapparates.

Bildung In Gegenden mit niedrigen Einkommen soll die Schülerzahl auf zwölf pro Klasse begrenzt werden. Lehrer sollen als Anreiz für eine Arbeit in solchen Regionen einen Bonus von 3000 Euro pro Jahr bekommen. Alle 18-Jährigen sollen einen Kulturpass im Wert von 500 Euro erhalten, den sie beispielsweise für Kino-, Theater- und Konzertbesuche ausgeben können.

Macron ist auf diese Thematik eingestiegen und begründet mit ihr seine Forderung nach einem „Europa, das schützt“. Entsendung begünstige heute soziales Dumping. Bislang gilt die Regel, dass entsendete Arbeitnehmer zwar in dem Land, in dem sie arbeiten, Steuern zahlen. Doch können sie in ihrer heimischen Sozialversicherung bleiben, bis zu einem Zeitraum von fünf Jahren.

Das hat seinen Grund: Die Kooperation der Sozialversicherungen in der EU funktioniert so schlecht, dass ein Arbeitnehmer mit vielen Auslandsaufenthalten einen Patchwork-Versicherungsverlauf hätte, müsste er jeweils Mitglied der nationalen Versicherung werden, und seine beispielsweise in die Rentenversicherung eingezahlten Gelder nur schwer oder gar nicht wiedersähe. Außerdem braucht beispielsweise die französische Krankenversicherung Monate, bis sie den Versicherungsanspruch anerkennt und eine Karte ausstellt. Wer nicht perfekt Französisch spricht, ist aufgeschmissen.

Dennoch soll die maximale Frist, in der ein Arbeitnehmer in seiner heimischen Sozialversicherung bleiben darf, nun auf zwei Jahre verkürzt werden. Macron will noch weniger: Er fordert die Kappung auf ein Jahr. Damit hat er sich die Länder zu Gegnern gemacht, die wie Polen, Rumänien, Spanien und Portugal relativ viele Arbeitnehmer entsenden, vor allem für Bauaufträge.