„Deutschlands Modell ist das einer Bananenrepublik“

Wer europaskeptisch und deutschlandkritisch ist, der wird dagegen zu Mélenchon gehen. „Im Moment ist Deutschland die dominante Wirtschaft Europas, aber es wird nicht so lange dominieren, wie es glaubt: Seine Bevölkerung altert und sein Modell ist das einer Bananenrepublik, es produziert nur Autos und Maschinen.“ Deutschland sei wegen seiner hohen Außenhandelsüberschüsse „der blinde Passagier Europas“, es profitiere von der Leistung der anderen, kritisiert der 66-Jährige.

Zum Thema Euro will er sich nicht festlegen: Will er drin bleiben, will er raus? Er weiß, dass die Gemeinschaftswährung bei den Franzosen sehr populär ist und die rechtsextreme Marine Le Pen unter ihrem Anti-Euro-Kurs leidet. „Sie versteht nichts von Wirtschaft, wenn Frankreich den Franc wieder einführt, wie Le Pen es will, versechsfacht sich die französische Auslandsverschuldung“, warnt er. „Die Frage ist nicht der Euro, die Frage ist, ob es eine soziale Konvergenz geben wird oder nicht und ob wir weiter die wirtschaftlichen Grenzen aufhalten, nur um die Autos unserer teuren deutschen Freunde, die Schweinereien der französischen Agrarindustrie und ein paar Atomkraftwerke verkaufen zu können“, erregt sich der Linksaußen.

Über diese soziale Konvergenz, den Abbau der deutschen Überschüsse und wirtschaftlichen Protektionismus werde er mit der Kanzlerin verhandeln, verspricht Mélenchon, falls er gewählt werde. „Frau Merkel ist absolut vernünftig, sie beleidigt niemanden, wie Schäuble es tut, der grauenhaft grob ist, warum sollten die Deutschen sich irrational verhalten?“ sagt er hoffnungsvoll. „Mit Merkel kann man diskutieren, sie kann verstehen, dass wir nicht so weitermachen können“, sagt der Politiker, dem gerne eine anti-deutsche Haltung nachgesagt wird. Mélenchon lässt sich sogar zu einem Lob hinreißen: „Die Deutschen haben sich in der Flüchtlingsfrage vorbildlich verhalten!“

Wichtige Wahlen in Europa 2017 Niederlande Die Niederländer wählen am 15. März ein neues Parlament. Die regierende große Koalition aus Rechtsliberalen und Sozialdemokraten wird nach allen Prognosen keine Mehrheit mehr bekommen. Der Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Geert Wilders werden dagegen große Gewinne vorhergesagt.

Frankreich I Die Franzosen wählen einen neuen Präsidenten. Die erste Runde ist am 23. April. Erreicht dabei kein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit, findet am 7. Mai eine Stichwahl statt. Der konservative Bewerber François Fillon und die Rechtspopulistin und Europagegnerin Marine Le Pen von der Front National könnten sich nach Umfragen in der entscheidenden Endrunde gegenüberstehen.

Frankreich II In Frankreich wird zudem die Nationalversammlung gewählt. Die erste Runde ist am 11. Juni, ein gegebenenfalls notwendiger zweiter Wahlgang am 18. Juni. Wenn das Lager des neugewählten Staatschefs nicht die Mehrheit holt, werden die innenpolitischen Befugnisse des Präsidenten deutlich abgeschwächt. Eine derartige „Cohabitation“ gab es zuletzt von 1997 bis 2002 mit dem Konservativen Jacques Chirac als Präsidenten und dem Sozialisten Lionel Jospin als Premierminister.

Deutschland Im September ist Bundestagswahl. CDU-Chefin Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden. Dass die rechtspopulistische AfD den Sprung in den Bundestag schafft, gilt als ausgemacht. Insgesamt könnten sieben Parteien im Parlament vertreten sein (CDU, CSU, SPD, Linke, Grünen, AfD und FDP), was eine Regierungsbildung kompliziert machen dürfte.

Norwegen Dort wird am 11. September ein neues Parlament gewählt. Die Regierung aus Konservativen und einwanderungskritischer Fortschrittspartei kämpft um die Wiederwahl.

Was aber, wenn seine Hoffnungen auf Verständigung sich zerschlagen? Will er dann wie Le Pen ein Referendum über das Ausscheiden aus der EU? An dem Punkt geht er in die Luft. „Vergleichen Sie mich nicht mit Le Pen, dann werden wir uns hier nicht verstehen!“ Gut, aber was will er tun, wenn seine Forderungen in der EU nicht durchsetzbar sind? „Dann gehen wir! Plan A ist, wir diskutieren, wenn das zu nichts führt, gehen wir.“ Was heißt das genau? „Frankreich wird seine Freiheit wiederfinden, wie schon in der Vergangenheit.“ Ausscheiden aus der EU, Politik des leeren Stuhls, was hat er vor? „Monsieur, das werden wir sehen, die Politik ist die Kunst der Verwirklichung.“

Mélenchon mag es nicht, wenn man versucht, ihn festzulegen. Um die Schärfe wieder rauszunehmen, vergleicht er sich selber mit Lafontaine. „Wenn ich mit Oskar rede, hat er immer ein Blatt Papier vor sich: Punkt eins, zwei, drei vier. Bei mir ist das nicht so vorbestimmt.“

Auch bei der Wahl sei nichts vorbestimmt, ist er sich sicher. „Frankreich hat kein ideologisches Gravitationszentrum mehr“, urteilt der Linke, vieles sei möglich. Es werde in der ersten Runde ein absolut knappes Ergebnis geben, „vier Kandidaten werden jeweils zwischen 19 und 23 Prozent erreichen.“ Die Kunst besteht also darin, in diesem Rennen mit knappen Margen die entscheidenden Zentimeter vorne zu liegen, um es in die Stichwahl der beiden Bestplatzierten zu schaffen. Darauf hofft Mélenchon – wie Macron, Fillon und Le Pen. Die Sozialisten dagegen haben die Hoffnung schon fast aufgegeben.