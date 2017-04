Frau angeschossen : Zwei Anti-Terror-Einsätze in London

Datum: 28.04.2017 08:05 Uhr

Nach der Festnahme eines Mannes in der Nähe des britischen Parlaments in London, gab es in der Nacht zum Freitag erneut eine Anti-Terror-Aktion der britischen Polizei. Vier Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen.



Erhöhte Alarmbereitschaft Bei dem nächtlichen Einsatz der Londoner Polizei wurde zudem eine Frau angeschossen. Sie sei ebenfalls im Visier der Ermittler gewesen und werde unter Polizeischutz in einem Krankenhaus behandelt. (Foto: AP) London Die britische Polizei hat bei einem Anti-Terror-Einsatz in London und dem nahe gelegen Kent vier Verdächtige festgenommen. Zudem sei eine Frau angeschossen worden, teilten die Sicherheitsbehörden in der Nacht auf Freitag mit. Die vier Festgenommenen stünden unter Verdacht der Anstiftung und Vorbereitung einer Terrortat. Die angeschossene Frau wurde zunächst nicht festgenommen. Sie befände sich unter Polizeibewachung in einem Krankenhaus Die fünf Personen seien als Teil einer andauernden Untersuchung bereits seit einiger Zeit überwacht worden. Einzelheiten nannte die Polizei nicht. Den Angaben zufolge stand der Einsatz nicht im Zusammenhang mit der Festnahme eines Mannes im Londoner Regierungsviertel wegen Terrorverdachts wenige Stunden zuvor. Dieser Mann wurde am Donnerstag in der Nähe des Parlamentsgebäudes und des Amtssitzes von Premierministerin Theresa May gefasst und trug mehrere Messer bei sich. Sicherheitskreisen zufolge war er den Anti-Terror-Ermittlern und dem Inlandsgeheimdienst bereits bekannt. Im März hatte ein Islamist auf der Westminster-Brücke im Zentrum der Hauptstadt mit einem Auto mehrere Menschen überfahren und vier von ihnen getötet. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten, bevor er erschossen wurde.