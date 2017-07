Sicherheitskräfte sind auf Frauen nicht vorbereitet

Indoktrinierte Begleiterinnen von gefallenen indonesischen IS-Dschihadisten, die aus Syrien und Irak zurückkehren, stehen zuoberst auf der Liste jener Frauen, die sich dem Terrorismus zuwenden könnten. Laut Sidney Jones sind aber auch Frauen gefährdet, die als Gastmigrantinnen im Ausland arbeiteten. „Sie haben ein größeres Selbstbewusstsein, eine bessere internationale Perspektive, sprechen besser Englisch oder Arabisch und haben mehr Erfahrung mit Computern als daheim gebliebene Frauen.“ Außerdem hätten diese potenziellen Terroristinnen im Ausland ein starkes Bedürfnis gehabt, zu einer „Gemeinschaft“ zu gehören. Das mache sie zu einem „attraktiven Ziel für die Anwerbung“ durch männliche IS-Kämpfer.

Im Westen fällt es schwer zu verstehen, weshalb sich Frauen freiwillig ausgerechnet Organisationen anschließen, die Frauen unterdrücken und ausbeuten. Sind sie dann einmal dabei, würden viele andere Frauen unterdrücken, gegen sie Gewalt anwenden oder die strikten Kleidervorschriften durchsetzen. Die Motive, sich dem IS anzuschließen, seien oft ähnlich wie bei Männern: Abenteuerlust, Frustration, Entfremdung oder, vor allem bei Konvertiten, religiöser Eifer.

Wie Consinsx meint auch Jones, dass die Sicherheitskräfte schlecht auf die Gefahr weiblicher Terroristinnen vorbereitet seien. „Sie durchsuchen Frauen in der Regel weniger genau als Männer, wenn sie durch Metalldetektoren gehen“, so die Analystin. „Und in Gefängnissen schenken sie Frauen weit weniger Beachtung, obwohl schon lange klar ist, dass Frauen als Kuriere eine Schlüsselrolle spielen.“ Diese kulturell und religiös motivierte Zurückhaltung von Sicherheitskräften, Frauen auf versteckte Waffen, Sprengstoff oder andere verbotene Gegenstände und Nachrichten zu kontrollieren, wird auch im arabischen Raum ausgenutzt.

Dort spielen Terroristinnen ebenfalls eine zunehmend prominente Rolle. Weil es für männliche Dschihadisten schwierigerer geworden ist, durch die Maschen der Sicherheitskontrollen zu schlüpfen, werden für Anschläge jetzt auch Frauen rekrutiert, zitierte neulich eine saudi-arabische Zeitung den Sprecher der Innenministeriums in Riad. Damit nützten die Terrornetzwerke den Respekt vor der Privatsphäre aus, den man Frauen in der arabischen Kultur entgegenbringe. Dadurch sei bei ihnen die Wahrscheinlichkeit grösser als bei Männern, nicht ertappt zu werden. Boko Haram setzt ebenfalls gezielt auf Frauen, weil sie bei der Tatvorbereitung weniger Verdacht als Männer erwecken. So sprengten sich vor einem Jahr in einem nigerianischen Flüchtlingslager zwei Frauen in die Luft, die sich als Flüchtlingsfrauen ins Camp geschmuggelt hatten.

Anfänglich wollten religiöse Dschihadisten nichts davon wissen, Palästinenserinnen als Selbstmordattentäterinnen einzusetzen. Doch mit dem Ausbruch der Zweiten Intifada änderte sich das. “Märtyrinnen,” meinte damals ein angesehener Scheich, “schreiben eine neue und glorreiche Geschichte.” Eine der ersten Terroristinnen im Dienst einer säkularen Terrororganisation war die Palästinenserin Leila Khaled. Nachdem sie im Jahre 1969 ein Flugzeug der amerikanischen Airline TWA entführt hatte, wurde sie zur Ikone des palästinensischen Widerstands. Mit ihrer Tat habe sie bewiesen, dass auch in der arabischen Welt Frauen ihren Mann stellen können, sagt Eileen Maconald, die ein Buch über weibliche Attentäter geschrieben hat.

Als erste islamistische Selbstmordterroristin gilt die 17jährige Libanesin Sanaa Mehaydle: 1985 jagte sie sich im Südlibanon in ihrem weißen Peugeot in die Luft; zwei israelische Soldaten verloren ihr Leben. Mehaydle wurde posthum zur Legende; auf Todesanzeigen pries man sie als „Braut des Südens.”

Während der Intifada griffen die Terrorstrategen wiederholt auf Frauen zurück. So zündete im Herbst 2003 die 28-jährige Hanadi Jaradat in einem Restaurant in Haifa einen Bombengürtel. 21 Israeli bezahlten dafür mit ihrem Leben, 51 wurden verletzt. Im Gazastreifen rühmte sich eine Terroristin damit, dass sie 400 Frauen zur Hand habe, die nur darauf warten würden, Israelis zu töten und sich dabei selber zu opfern. Vom Schlachtfeld in die Küche zu den Kindern und zum Mann ins Bett - so schilderte sie ihren Tagesablauf. Für Aufsehen sorgte im Januar 2004 auch Reem Riyashi aus Gaza-City. Sie war die erste Frau, die sich der radikal-islamischen Hamas als Selbstmordattentäterin zur Verfügung stellte. Bei ihrem Attentat verloren nicht nur vier Israeli ihr Leben, sondern auch zwei Kinder ihre Mutter.

Auch die Scheichs haben sich etwas einfallen lassen, um die Benachteiligung der Frau im Jenseits zu kompensieren. Während im Paradies auf männliche Selbstmordattentäter laut islamischer Tradition 72 Jungfrauen warten, wird Märtyrerinnen versprochen, dass sie im Paradies schön, glücklich sowie frei von Neid sein würden.

Im Irak könnte der 16-Jährigen Linda W. derweil für die Unterstützung des IS und eine mögliche Heirat mit einem IS-Kämpfer die Todesstrafe drohen. Das hält die Bundesregierung nach eigener Einschätzung allerdings für unwahrscheinlich. Würde sie nach Deutschland ausgeliefert werden, müsste sie sich wahrscheinlich einem Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung stellen, wie es gegen viele Rückkehrer eingeleitet wird. Allerdings besteht zwischen Deutschland und dem Irak kein Auslieferungsabkommen.