 Freihandelsabkommen Nafta: US-Präsidialamt erwägt Dekret zum Ausstieg

Donald Trump Unterzeichnet Trump ein Dekret zum Nafta-Ausstieg? (Foto: AP)

WashingtonDas US-Präsidialamt erwägt einem Insider zufolge, per Dekret aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta auszusteigen. Es werde über einen entsprechenden Erlass nachgedacht, sagte ein Vertreter der US-Regierung am Mittwoch und bestätigte damit einen Politico-Bericht. Unklar ist, ob US-Präsident Donald Trump ein derartiges Dekret in Kraft setzen würde. Trump hat mit dem Rückzug aus Nafta gedroht, sollte er keine besseren Bedingungen für die USA aushandeln können.

Der Präsident hat im Wahlkampf Mexiko scharf kritisiert. In dieser Woche führte er zudem Strafzölle auf kanadisches Weichholz ein. Die Vereinbarungen sollen nun neu ausgehandelt werden. Mexiko geht davon aus, dass die Gespräche Ende August beginnen. Ein Abschluss könnte binnen sechs Monaten erreicht werden.