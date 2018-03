Führungswechsel Präsidentenwahl in Venezuela auf Mai verschoben

Venezuelas größtes Oppositionsbündnis hatte angekündigt, die Präsidentschaftswahl im April zu boykottieren. Nun einigten sich Regierung und Opposition auf eine Verschiebung.

Venezuelas Präsident stimmte der Verschiebung der Wahl auf Mai zu. (Foto: dpa) Nicolas Maduro

CaracasDie Präsidentenwahl in Venezuela ist nach Behördenangaben um einen Monat auf Mai verschoben worden. Die ursprünglich am 22. April angesetzte Abstimmung werde nun im Mai in der zweiten Monatshälfte abgehalten, teilte die Wahlaufsicht am Donnerstag mit.

Darauf hätten sich die Regierung von Präsident Nicolas Maduro und mehrere Oppositionsparteien verständigt. Venezuelas größtes Oppositionsbündnis hatte erklärt, die Wahl im April zu boykottieren. Sie sprach von betrügerischen Bedingungen, weil es unter anderem zwei Spitzenkandidaten der Opposition verboten worden sei, anzutreten.