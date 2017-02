BonnSeine erste Reise ins Ausland als neuer US-Außenminister führte Rex Tillerson nach Deutschland. Zum Ärger der mitgereisten Journalisten wählte der frühere ExxonMobil-Boss einen Nachtflug über den Atlantik für ein gutes Schläfchen über den Wolken. Am Abend hatte Tillerson wichtige Termine in Washington seinem Stellvertreter überlassen und auf dem Flug war er für die mitreisende Presse nicht ansprechbar, klagten US-Kollegen. In Bonn sollte der 64-Jährige dann mit seinen neuen Kollegen aus den G20-Staaten ohne festgelegte Tagesordnung über alle anstehenden Probleme reden.

Als eine „Art Speed-Dating“ hatten Diplomaten im deutschen Auswärtigen Amt die Zeit nach der Landung für Tillerson beschrieben: Kurze Treffen zuerst mit dem Außenminister Saudi-Arabiens, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, dann mit Russlands „Mr. Njet“ – Moskaus Außenminister Sergej Lawrow.

Bei ihrem ersten Treffen schmeichelten sich Tillerson und Lawrow gegenseitig. Sie freuten sich beide auf das Kennenlernen. Und Lawrow unterließ zunächst Spitzen gegen Washington: „Wir mischen uns nicht in innere Angelegenheiten ein“, antwortete er auf die Frage eines US-Journalisten zur russischen Sicht auf das momentane Chaos im Weißen Haus. Später forderte er von Russland jedoch die Einhaltung des Minsker Abkommens für einen Frieden in der Ukraine. Russland müsse dazu beitragen, dass es in der früheren Sowjetrepublik zu einer Deeskalation komme, sagte Tillerson nach dem Treffen mit Lawrow.



Die russische Regierung hatte im Vorfeld schon Druck aufgebaut. Denn die Russen wollen wissen, woran sie sind: Gilt Donald Trumps Zusage verbesserter Beziehung zwischen den USA und Russland, oder haben seine jüngsten Äußerungen wie die Forderung nach der Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim an die Ukraine und Vorwürfe des Bruchs von Rüstungskontrollabkommen durch Moskau in Washington die Oberhand gewonnen? Das Tillerson, der als Exxon-Chef für die großen Investments des US-Ölkonzerns zwischen Petersburg und Pazifik mit dem russischen Orden der Freundschaft ausgezeichnet wurde, als „Putin-Versteher“ gilt, ist das eine. Doch in seiner Anhörung im Kongress zu seiner Ernennung vor zwei Wochen, äußerte Tillerson Kritik an Russlands aggressiver Politik.

Auch die anderen G20-Außenminister wollen nicht nur Tillerson zunächst erst einmal kennenlernen – vor allem aber wollen sie wissen, wohin Trump die größte Volkswirtschaft der Welt steuert. Sigmar Gabriel, der Tillerson gleich an dessen ersten Arbeitstag in Washington traf, begrüßte als neuer deutscher Außenminister seinen US-Kollegen am Rhein herzlich. Doch aus seinem Umfeld heißt es: „Auf den ersten Blick steht Tillerson fest auf dem Boden und er hat klare republikanische Positionen. Aber es ist unklar, wie er zum Präsidenten steht im Verhältnis zu dessen Vizepräsidenten, dem Verteidigungsminister und dem Nationalen Sicherheitsberater.“ Auch aus anderen G20-Staaten war die Sorge zu hören, ob Tillerson wirklich die Stimme Trumps in der Welt ist.