G20-Treffen Wie die G20-Finanzminister ihren US-Kollegen Mnuchin grillen wollen

Seite 2 von 2: Europäer stehen zwischen den Fronten

Erschwert werden die Gespräche dadurch, dass die US-Unterhändler ihre Kollegen dazu bewegen wollen, China für seine Überkapazitäten im Stahlbereich härter zu kritisieren. Die Europäer stehen dabei zwischen den Fronten.

Einerseits sehen die Chinas Dumpingpraktiken ebenfalls kritisch. Andererseits wollen sie das Problem in Gesprächen innerhalb des Rahmens der Welthandelsorganisation angehen – und lehnen einseitige Maßnahmen wie nun von Trump angekündigt ab. Für die G20-Runde birgt dieser unklare Frontverlauf weiteres Konfliktpotenzial.

Aber auch wenn sich die Unterhändler bei der Handelspolitik annähern und Kompromisse im Kommuniqué greifbar scheinen, gibt es noch ein zweites Streitthema: Die Besteuerung der Digitalwirtschaft.

Die EU plant hierzu bereits eine Initiative. Auch die Bundesregierung hat sich dafür mit weiteren europäischen Partnern ausgesprochen. „Die internationale Gemeinschaft muss Antworten finden auf die Herausforderungen der Digitalisierung, die Besteuerung der digitalen Wirtschaft gehört dazu“, sagte Scholz zu Beginn der G20-Beratungen.

Die Amerikaner halten von diesen Plänen allerdings gar nichts. Denn die würden vor allem US-Konzerne wie Google, Facebook und Apple treffen. „Die Vereinigten Staaten widersetzen sich entschieden Vorschlägen irgendeines Landes, digitale Unternehmen zu treffen“, teilte Mnuchin im Vorfeld des G20-Treffens mit. „Einige dieser Unternehmen tragen am stärksten zu Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in den USA bei.“

Wie ein Kompromiss für das Kommuniqué lauten könnte, war bis zuletzt unklar. Vermutlich wird Scholz mit Mnuchin auch darüber noch sprechen. Danach kann der Bundesfinanzminister kaum mehr Einfluss nehmen. Er muss zurück nach Deutschland fliegen, um am Mittwoch an der ersten Sitzung des neuen Kabinetts teilzunehmen. Seine Beamten bleiben in Buenos Aires vor Ort und verhandeln weiter. Am Dienstag soll dann die Erklärung veröffentlicht werden.