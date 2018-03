G20-Treffen Wie die G20-Finanzminister ihren US-Kollegen Mnuchin grillen wollen

Die USA sind auf G20-Treffen kein verlässlicher Partner mehr. Auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz wartet schwierige Überzeugungsarbeit.

Der US-Finanzminister steht auf dem G20-Gipfel alleine da. (Foto: AP) Steven Mnuchin

Buenos AiresDas wohl wichtigste, aber auch schwierigste Treffen steht Olaf Scholz kurz vor Ende seiner Reise bevor. Am Montagnachmittag will der Bundesfinanzminister mit seinem US-Kollegen Steven Mnuchin sprechen.

Die beiden sind mit ihren Kollegen aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) in Buenos Aires und wollen die Gelegenheit für ein bilaterales Treffen nutzen. Es war schon schwierig, überhaupt ein kurzes Zeitfenster während des durchgeplanten Gipfels zu finden. Doch im Vergleich zu den inhaltlichen Differenzen dürfte die Terminkoordinierung noch das kleinere Problem sein.

Die Amerikaner waren für die Deutschen bei den internationalen Finanzgipfeln nie ein einfacher Partner. Die Kritik am deutschen Leistungsbilanzüberschuss fiel mitunter schroff aus. Aber immerhin begriffen sie sich immer als Partner.

Darüber wird beim G20-Treffen diskutiert Kryptowährungen Viele Regierungen wehren sich gegen den Begriff Währung für die Online-Zahlungsmittel wie Bitcoin. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, will eine Regulierung. Bitcoin werden in komplizierten Rechen-Prozessen erzeugt und kommen bei Zahlungen im Internet zum Einsatz. Aber das kann auch für Geldwäsche und Terrorfinanzierung genutzt werden – Bitcoin können auch mit Dollar und Euro gekauft werden. Googles Gewinne Internetkonzerne wie Google oder Facebook verdienen weltweit Milliarden – zahlen aber in vielen Ländern kaum Steuern, da sie dort keine Firmensitze haben. Die EU-Kommission schlägt nun drei Prozent Umsatzsteuer für große Internetkonzerne in Europa vor. So könnten die Staaten in Europa etwa fünf Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Aber schon in der EU dürfte das auf Widerstand stoßen – und auf der G20-Ebene ist ein gemeinsames Besteuerungsvorgehen kaum realistisch. Trumps Zölle US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der US-Industrie verhängt. Die EU-Kommission droht nun mit Abgaben auf US-Waren wie Whisky oder Motorräder. Auch China erwägt Vergeltungsmaßnahmen. Im Prinzip steht es 19 gegen 1 auf der G20-Ebene – aber der eine könnte eine Spirale der Abschottung und Zollschranken auslösen – mit fatalen Folgen: Produkte würden teurer, Arbeitsplätze könnten in großer Zahl weltweit gefährdet werden. Venezuela Abseits der offiziellen Runden soll auch die Lage in dem vom Sozialisten Nicolás Maduro mit harter Hand regierten Land mit den größten Ölreserven diskutiert werden. Es droht die Staatspleite. Die Währung Bolivar leidet unter Hyperinflation und ist nichts mehr wert. Maduro setzt in seiner Not auf eine eigene Digitalwährung namens Petro, abgesichert mit den Ölreserven. Eine Zusammenarbeit mit dem IWF lehnt er ab. Eine Pleite könnte die Region destabilisieren.

Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, klingt es mitunter eher so, als sei man Rivale. Hinzu kommt die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten. Mit der Zeit härten auch die deutschen Regierungsbeamten ab, erschrecken nicht mehr über jeden Tweet von Trump. Ein verlässlicher Partner, dessen Positionierung man vorhersehen kann, sind die Amerikaner aber nicht mehr.

Das hat sich schon unter der deutschen G20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr gezeigt. Und es bestätigt sich auch nun beim Finanzministergipfel in Buenos Aires, dem Auftakt in das G20-Jahr unter argentinischen Vorsitz. Ob Handelspolitik, Finanzmarktregulierung oder Digitalsteuern – häufig sind es die US-Unterhändler, die sich querstellen.

Die G20-Gemeinschaft steht damit wie schon beim Finanzministertreffen in Baden-Baden und beim Gipfel in Hamburg vor einer entscheidenden Frage: Wie weit machen sie den Amerikanern Zugeständnisse, um eine gemeinsame Position zu erzielen? Oder riskieren sie den offenen Bruch, also eine Positionierung 19 gegen 1? In Hamburg war das erstmals in der G20-Geschichte der Fall. Bei der Klimaschutzpolitik wurde der Dissens offen formuliert.

Das soll sich bei den Finanzthemen in Buenos Aires nicht wiederholen. Das ist erklärtes Ziel. Doch einfach machen es die Amerikaner ihren Kollegen nicht. Trumps Drohung, Schutzzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen, oder gar auf deutsche Autos, haben die Stimmung schon vor Beginn des Treffens belastet. Nun ist mühsame Aufräumarbeit in Buenos Aires angesagt.

Am Montag liefen die Verhandlungen zum Kommuniqué der Finanzminister und Notenbankchefs noch. Beim Handelsstreit deutete sich zumindest ein Kompromiss an.

Es sei wahrscheinlich, dass sich die G20-Finanzminister und Notenbankchefs in ihrer Erklärung am Hamburger Gipfel-Kommuniqué orientieren und dieses bekräftigen würden, hieß es. „Wir betonen die entscheidende Rolle des regelbasierten internationalen Handelssystems“, war einer der Kernsätze in Hamburg. Zudem hatten die Regierungschefs damals zugesagt, „Protektionismus einschließlich aller unfairen Handelspraktiken weiterhin zu bekämpfen“.

Ähnliche Versprechen sind auch in Buenos Aires zu erwarten. Die entscheidende Frage – die nicht in der argentinischen Hauptstadt beantwortet werde kann – ist allerdings, inwieweit sich Trump durch solche Verlautbarungen gebunden fühlt. Schließlich sieht er auch die jetzt angekündigten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium als regelkonform an.