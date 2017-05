Tagesordnung von weltweiten Cyberangriffen überschattet

Ein zweiter Schwerpunkt war die Bekämpfung von Cybercrime. Das Thema erhielt durch die aktuellen Cyberattacken auf Organisationen in aller Welt neue Brisanz. „Gerade jetzt brauchen wir gemeinsame Antworten, die ein Land allein nicht geben kann, und die G7 sind der richtige Ort, um über Maßnahmen für mehr Cybersicherheit zu sprechen“, sagte der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan zum Abschluss. Der Angriff sei ein Thema für die innere und äußere Sicherheit, das von den Staats- und Regierungschefs in Taormina weiter verfolgt werde.

„Wir wissen nicht, wer hinter dem Cyberangriff steht“, sagte Ignazio Visco, Präsident der Banca d'Italia. „Wir untersuchen die Konsequenzen. Für das Finanzsystem gibt es im Moment keine Probleme.“ Hier verabredeten die G7-Finanzminister eine stärkere Zusammenarbeit, schließlich gibt es auch auf Finanzinstitute immer öfter Hackerangriffe. Cyber-Vorfälle seien laut Abschlusserklärung eine „wachsende Bedrohung für unsere Volkswirtschaften“ und „Reaktionen erforderlich“. Schäuble sagte: „Das zeigt, wie groß die Notwendigkeit ist, daran intensiv zu arbeiten. Auch die großen Finanzunternehmen sind natürlich in besonderer Weise ein Objekt für Angriffe.“

Die G7 riefen internationale Organisationen und Regierungen auf, mit der Privatwirtschaft Gegenmaßnahmen auszuloten. Dazu seien auch länder- und sektorübergreifende Abstimmungen erforderlich. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sagte, es gehe letztlich um zwei Facetten. Nötig seien eine möglichst umfassende Sammlung der Angriffe auf die Netze und ein Austausch. Eine Datengrundlage müsse aufgebaut werden. Eine weitere Frage sei, wie Finanzaufseher damit umgingen.

Einen kleinen Sieg konnte die italienische G7-Präsidentschaft in eigener Sache verbuchen: EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sagte am Rande des Gipfels, dass die Kommission Italien in puncto Flexibilität für den Haushalt 2018 entgegenkommen werde. „Wir brauchen eine pro-europäische Führung in Europa, und die wollen wir mit Premier Gentiloni und Finanzminister Padoan konstruieren, indem wir alle Flexibilität nutzen.“

Italien überzieht seit zwei Jahren das Haushaltsdefizit und fordert neue Regeln. Die Haushaltsberatungen 2018 fallen im Herbst in die heiße Phase des Wahlkampfs. Ein strikter Sparkurs könnte die Wähler in die Arme der euroskeptischen Parteien treiben. Padoan sagte in Bari, die Regierung werde die von Brüssel bewilligten Haushaltsfreiräume für das Gipfelthema inklusives Wachstum einsetzen.