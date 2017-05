Wo Paris und Rom einig sind

Und Europas Zukunft spielt eine wichtige Rolle in Bari, da die globalen Themen erst in Taormina verhandelt werden sollen. Nach der Wahl Macrons ist die Diskussion in Europa entbrannt, ob es eine neue deutsch-französische Achse geben wird, oder ob sich innerhalb der Eurozone Reformkräfte gegen Deutschland durchsetzen, die seit langem eine Änderung der bestehenden Verträge fordern, die als zu streng angesehen werden.

Noch ziehen Rom und Paris an einem Strick: Sie wollen neue Regeln für die Eurozone. Zu den Forderungen gehört auch ein gemeinsamer Haushalt. Italien will außerdem seinen Vorschlang erneut einbringen, einen gemeinsamen Wirtschaftsminister für die Eurozone einzuführen. „Diese Idee hat die Regierung schon vor längerem lanciert”, so Minister Padoan. „Das Amt ist nötig, weil es um mehr geht als nationale Politik, auch um Austerität. Das Problem besteht darin, Wachstum und nachhaltige öffentliche Finanzen übereinander zu bekommen.“

Darüber kann er in Bari mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprechen. Der machte die deutsche Position gegen eine Verstärkung der Institutionen in der Eurozone und für Haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten vor dem Gipfel deutlich. In einem Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ erklärte Schäuble außerdem an die Gastgeber gewandt: „Ohne Italien gibt es keine europäische Integration, die Währungsunion muss verstärkt werden.“ Aber auch, dass es jetzt darum gehe, in den Ländern besser zu werden, wo Strukturreformen fehlen und Wettbewerb. Man müsse Konditionen für Investitionen schaffen. „Italien muss mit dem Reformkurs weitermachen.“

Die Märkte schauen auf Italien, nachdem die EU-Kommission gerade erst festgestellt hat, dass Italien in puncto Wachstum das Schlusslicht in Europa ist und bleibt. Zur Wachstumsschwäche kommen zwei weitere Probleme: die hohe Staatsverschuldung und der Mangel an politischer Stabilität. Dabei wissen die Italiener selbst um ihre Probleme: „Wer riskiert, isoliert und mit ernsthaften Schwierigkeiten zurückzubleiben, ist Italien, einem verbreiteten und bisher ungeschlagenen Euroskeptizismus ausgeliefert, der sich auch noch überschneidet mit den Verspätungen bei den Reformen, dem Absinken des Super-Defizits und einer gefährlichen politischen Instabilität“, analysiert die Wirtschaftszeitung Sole-24ore.

Zumindest in der Außenwirkung will das Land beim G7-Gipfel „bella figura“ machen.