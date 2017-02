Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsch-amerikanische Freundschaft keine Selbstverständlichkeit mehr

Außenminister Gabriel in den USA Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (M, SPD) besucht zusammen mit dem deutschen Botschafter in den USA, Peter Wittig (l), in Washington die Library of Congress, eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt. (Foto: dpa)

In diesen Sätzen war schon die neue Vorsicht zu spüren, die sich in diesen Tagen wie der winterliche Frost auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen gelegt hat. Freundschaft und Vertrauen sind keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern ein Angebot auf Grundlage gemeinsamer Werte.

So ähnlich hatte es auch die Bundeskanzlerin formuliert, als sie Donald Trump zum Wahlsieg gratulierte und ihm die Hand zur Zusammenarbeit „auf der Grundlage von Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen“ ausstreckte. Auch das musste früher, vor Trump und selbst noch unter George W. Bush, nicht extra betont werden.

Um seinen Punkt noch zu unterstreichen, besuchte Gabriel anschließend die Bibliothek des Kongresses und las aus der deutschen Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 vor. Auch darin war bereits viel davon die Rede, dass alle Menschen gleich sind.

Gabriel ist Amerika durchaus zugetan – auch persönlich. Als junger Abgeordneter hat er Ende der 90er-Jahre ein paar Wochen in den USA verbracht und dabei so uramerikanische Ortschaften wie Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota schätzen gelernt. Die Kleinstadt erhob den SPD-Linken sogar zu ihrem Ehrenbürger. Dass er nicht möchte, dass Deutsche und Amerikaner sich auseinanderleben, kann man Gabriel also durchaus abnehmen.

Die letzten Tage haben das neue Abtasten der alten Freunde allerdings nicht leichter gemacht. Erst schockte der neue US-Präsident den Rest der Welt mit seinem Einwanderungsdekret und wurde dafür postwendend nicht nur von Merkel kritisiert. Die Bundeskanzlerin hat nicht vergessen, dass Trump erst kürzlich wieder ihre Politik der offenen Grenzen als schweren Fehler gebrandmarkt hat.

Dann meldete sich Peter Navarro zu Wort, der als Wirtschaftsberater des neuen Präsidenten all jene an den Pranger stellen soll, die seiner Meinung nach gegen das neue Freihandelsmodell des „America First“ verstoßen. Nach Mexiko und China war diese Woche Deutschland an der Reihe. Navarro warf den Deutschen vor, mit Hilfe von Währungsdumping einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss von rund neun Prozent der Wirtschaftsleistung aufgetürmt zu haben.

Kritik an ihren Handelsüberschüssen sind die deutschen Exportweltmeister zwar schon seit Jahren gewohnt. Aber dass man ihnen aus Washington offen einen heimlichen Währungskrieg unterstellt, ist neu. Berlin bleibt bei seinem Standpunkt, dass der Exportüberschuss nicht das Ergebnis seiner Wirtschaftspolitik ist, sondern Ausdruck der hohen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.