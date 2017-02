Gabriel muss nicht nur die deutschen Interessen vertreten

Der jüngste Handelsstreit ist jedoch nur ein Thema, bei dem Gabriel seinem fremden Freund Tillerson seine Sicht der Dinge sowie die deutschen Interessen und Werte erläutern will. Besonders irritiert haben dürfte den überzeugten Europäer Gabriel, dass Trump den Brexit als Erfolg feiert und ihn damit offen zur Nachahmung empfiehlt. Wie wichtig der europäische Einigungsprozess auch für Amerika ist, das will Gabriel nicht nur Tillerson, sondern auch US-Vizepräsident Mike Pence nahebringen, den er am Nachmittag traf.

Honored to welcome German Vice Chancellor & Min. for Foreign Affairs Gabriel to the White House today to discuss NATO & transatlantic ties pic.twitter.com/w0Zvfz7rII — Vice President Pence (@VP) 2. Februar 2017

Bislang gehörte die Einigung Europas zu den Konstanten der amerikanischen Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann sogar sagen, die USA haben den Einigungsprozess nach dem Krieg mit dem Marshall-Plan erst angestoßen. Ein Richtungswechsel hier wäre ein weiterer Spaltpilz für Europa. Versucht doch auch Putin alles, um die Europäer auseinander zu dividieren.

Ähnlich unübersichtlich ist die Lage bei der Nato. Zwar hat Trump in seinem jüngsten Telefonat mit Merkel versichert, er stehe zum Bündnis. Und auch das US-Präsidialamt erklärte am Donnerstag, Pence und Gabriel seien sich einig gewesen, dass die Nato eine zentrale Rolle dabei spiele, die Sicherheit in Europa und Nordamerika zu gewährleisten und alle Verbündeten ihren fairen Beitrag zur Sicherheit leisten müssten.

Den Europäern klingen jedoch noch seine früheren Worte in den Ohren, die Nato sei „obsolet“. Im Auswärtigen Amt sorgt man sich, Trump werde womöglich das Verteidigungsbündnis im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen wollen. In Berlin hält man das für gefährlich, weil sich dort niemand vorstellen kann, wie eine Exit-Strategie aussehen könnte, sollte sich die Nato wirklich militärisch im Nahen Osten engagieren.

Gabriel muss in Washington nicht nur die deutschen Interessen vertreten. Er muss auch ausloten, wie sich der Provokateur Trump in die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einbinden lässt. Deutschland hat nämlich den Vorsitz der G20 inne und richtet im Juli den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Hamburg aus. Spätestens dort werden alle Probleme wieder auf den Tisch kommen. Schließlich ist die G20 nach der Finanzkrise gegründet worden, um die internationale Zusammenarbeit zu verbessern.

Wie das mit Trumps Mantra des „America First“ unter einen Hut zu bringen ist, muss der neue deutsche Außenminister erst noch rausfinden. Vielleicht hilft ihm der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dabei. Den Portugiesen trifft Gabriel am Freitag in New York.

Mit Material von Reuters.