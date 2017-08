Reise in die Türkei „Jemanden nicht ins Land zu lassen, ohne dass es konkrete Beweise gegen ihn gibt, das darf nicht vorkommen.“ (Foto: dpa)

IstanbulBereits im Juli hatte das Auswärtige Amt die Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. Jetzt legte Vizekanzler Sigmar Gabriel noch einmal nach: Er könne keinem guten Gewissens raten, dort Urlaub zu machen. „Man muss sich das genau überlegen“, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung. So könne auch ein langjähriger Türkeiurlauber Probleme bekommen, wenn sein Hotelier der Gülen-Verbindung angehöre, behauptete der Außenminister in dem Interview, „denn für die türkische Regierung ist ja jeder ein Terrorist, der irgendwie nicht mit Erdogan einverstanden ist“.

Ist das eine berechtigte Warnung oder Wahlkampfgeplänkel? In der Tat häufen sich in letzter Zeit Fälle, in denen sowohl türkische als auch ausländische Staatsbürger nicht in die Türkei einreisen konnten. Zuletzt traf es einen deutschen Rucksacktouristen, der nach drei Tagen zurückgeschickt wurde. Davor warnt auch das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen. „Seit Anfang 2017 wurde wiederholt deutschen Staatsangehörigen an den Flughäfen in der Türkei die Einreise ohne Angabe genauer Gründe verweigert“, heißt es darin. Die türkische Botschaft in Berlin äußerte auf Anfrage ihr Bedauern über den Fall. „Jemanden nicht ins Land zu lassen, ohne dass es konkrete Beweise gegen ihn gibt, das darf nicht vorkommen“, antwortete ein Sprecher dem „Spiegel“, der über den Fall berichtet hatte.

Wie die deutsch-türkischen Spannungen eskalierten Militärputsch Die Türkei ist über die Reaktion Deutschlands auf den Putschversuch im Juli 2016 verärgert und darüber, dass sich zunächst keine Mitglieder der Bundesregierung in Ankara blicken lassen. In der Folgezeit wirft die türkische Führung der Bundesregierung vor, die Auslieferung von geflüchteten Putschisten und Anhängern des für den Umsturzversuch verantwortlich gemachten Predigers Fethullah Gülen zu verweigern.

Deutsche in Haft Im Februar 2017 wird der deutsch-türkische „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel festgenommen. Der Vorwurf: Volksverhetzung und Terrorpropaganda. In Haft befindet sich auch die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu Corlu. Appelle der Bundesregierung zur Freilassung bleiben folgenlos. Seit dem Putschversuch nehmen türkische Behörden nach Angaben des Auswärtigen Amtes 22 deutsche Staatsbürger fest; 9 von ihnen sitzen derzeit in Haft. Allen werden politische Straftaten vorgeworfen.

Auftrittsverbote Im April 2017 stimmt die Türkei in einem umstrittenen Referendum über eine Verfassungsänderung ab. Türkische Politiker reisen zuvor nach Deutschland, um Wahlkampfreden vor Auslandstürken zu halten. Mehrere solcher Veranstaltungen werden von den Kommunen untersagt. Erdogan nennt das „faschistische Repressionen“ und wirft deutschen Politikern „Nazi-Methoden“ vor. Im Juni verbietet die Bundesregierung Erdogan einen Auftritt im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg.

Luftwaffenbasen Im Juni 2017 beschließt der Bundestag den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik. Grund ist das türkische Verbot für Bundestagsabgeordnete, die dort stationierten deutschen Soldaten zu besuchen. Im Juli verschiebt die Türkei auch den Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Nato-Stützpunkt in Konya. Er soll nun am 8. September stattfinden, aber unter Leitung einer Nato-Funktionärin.

Menschenrechtler Mitte Juli 2017 sorgt die Inhaftierung von zehn Menschenrechtsaktivisten für Empörung. Sie waren bei einem Workshop zum Thema „Digitale Sicherheit und Informationsmanagement“ in Istanbul festgenommen worden. Unter ihnen ist auch der deutsche Medienrechtler Peter Steudtner. Der Vorwurf: Unterstützung einer Terrororganisation.

Bundestagswahl Fünf Wochen vor der Bundestagswahl ruft Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Deutsch-Türken dazu auf, bei der Stimmabgabe im September gegen „Türkeifeinde“ zu stimmen. SPD und CDU beschuldigt er, mit der „Schädigung der Türkei“ Wahlkampf zu betreiben.

Ich habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit und bin seit der Ausrufung des Ausnahmezustandes im Juli 2016 dutzendfach ein- und ausgereist. Seit Juni 2017 lebe ich als Auslandskorrespondent in Istanbul. Im selben Monat haben mich acht Freunde aus Deutschland besucht, wir haben zusammen eine Woche im Süden des Landes verbracht. Neulich hat mich eine Bekannte besucht – eine Journalistin aus Deutschland. Auch wenn mir die Berichte über Einreiseverweigerungen bekannt sind: Bisher gab es für mich und mein Umfeld keine Probleme.

Was nicht heißt, dass es nicht doch einen Türkeiurlauber treffen kann. Es ist allerdings statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Nach aktuellen Zahlen ist die größte Gruppe Reisender, die am Flughafen Istanbul-Atatürk von Januar bis Juni per Passkontrolle eingereist ist, die der Deutschen: über 400.000 waren es allein im ersten Halbjahr 2017. Im selben Zeitraum ein Jahr zuvor waren es übrigens noch rund 430.000.

Dass Urlauber aus anderen Staaten nun die Türkei im großen Stil meiden, scheint nicht einzutreffen. Am Donnerstag gab das türkische Tourismusministerium bekannt, dass im Juli 46 Prozent mehr Ausländer in die Türkei gereist sind als ein Jahr zuvor. Das war übrigens der Monat des Putschversuchs in der Türkei. Da zu dem Zeitpunkt die Zahl der Urlaubsreisen in das Land abgerutscht sind, verwundert nicht – erklärt aber das relativ starke Wachstum im Vergleich.

Aber auch im gesamten ersten Halbjahr lag die Zahl ausländischer Touristen mit 17,3 Millionen um 22 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Anzahl deutscher Urlauber, die die türkischen Strände besonders schätzen, lag im betroffenen Zeitraum übrigens bei fast zwei Millionen. Insgesamt kamen 7,1 Millionen Touristen aus Europa in die Türkei.