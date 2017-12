Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Touristen in Griechenland Die meisten Griechenland-Urlauber kommen aus Deutschland, dicht gefolgt von britischen Reisenden. (Foto: dpa)

Athen Die griechische Tourismusbranche rechnet mit einem Gästerekord im Jahr 2017. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres seien 25,9 Millionen Touristen nach Griechenland gereist, berichtete am Freitag die griechische Finanzpresse unter Berufung auf den Verband der Tourismusunternehmen (SETE). Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2016 hatten 23,5 Millionen Menschen ihren Urlaub in Griechenland verbracht. Die meisten Urlauber kamen demnach aus Deutschland (knapp 3,6 Millionen), gefolgt von den Briten mit 2,9 Millionen Besuchern.

Auch im November und Dezember sei es „gut gelaufen“, sagte Dimitris Skalidis, ein Hotelier aus der Tourismusregion von Nafplion, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Regierungschef Alexis Tsipras hatte im Sommer mit 30 Millionen Touristen gerechnet. Diese Marke könnte nach ersten Schätzungen übertroffen werden, hieß es vom Athener Hotelierverband. Die griechische Hauptstadt und die Hafenstadt Thessaloniki im Norden des Landes zögen auch im Winter zahlreiche Besucher an, hieß es.

Die griechischen Hoteliers führen den Aufschwung sowohl auf innen- als auch auf außenpolitische Gründe zurück: In Griechenland hat es seit fast zwei Jahren kaum Ausschreitungen gegeben, und die Streiks haben deutlich nachgelassen. Zudem hat Griechenland einen Teil der Verluste der Tourismusbranche in Nordafrika und der Türkei für sich nutzen können.