Salman, Mohammed Bin Salman Dass die islamisch-fundamentalistische Geistlichkeit die Neuerungen einfach so hinnehmen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. (Foto: AP)

BerlinDer Ölgigant wankt. Unter der Regie des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman versucht das Alte Regime durch Neuerungen und Säuberungen zu retten, was zu retten ist. Dieser Tage ließ er in aufsehenerregenden Aktionen sogar Prinzen, Minister und steinreiche Geschäftsleute wegen „Korruption“ verhaften. Zuvor hatte er die scheinbar allmächtige islamisch-fundamentalistische Geistlichkeit geschwächt, indem er durchsetzte, dass Frauen Auto fahren und in einige Fußballstadien dürfen. Zu wenig, zu spät. Wahrscheinlich wird der saudische Reformer scheitern wie Weiland Michail Gorbatschow, der durch Entkrustungen die dahinsiechende Sowjetunion vor dem Untergang bewahren wollte. Was ihm bekanntlich nicht gelungen ist.

Aus folgenden Gründen dürfte auch der saudische Gorbatschow scheitern. Bislang konnten Auseinandersetzungen innerhalb des Königshauses bzw. der Aristokratie relativ elegant, kaum sichtbar und lautlos hinter den Kulissen gelöst werden. Das hat sich durch die jüngsten Verhaftungen dramatisch verändert. Der Machtkampf ist nun für jedermann sichtbar und dürfte noch nicht beendet sein.

Die islamisch-fundamentalistische Geistlichkeit konnte in Fragen des religiösen, sprich: Des gesellschaftlichen Alltags, immer schalten und walten wie sie wollte. Das hat sich nun geändert. Die neuen „Frauenrechte“ sind für sie eine Provokation. Werden sie zur Tagesordnung übergehen und ihren strategischen Machtverlust stillschweigend hinnehmen? Das ist mehr als unwahrscheinlich.

Der Kronprinz hat die Neuerungen eingeführt, um das wohlhabende und gebildete saudische Bürgertum zu befriedigen und zu befrieden. Damit hat er aber auch das traditionelle Bündnis von Monarchie, Aristokratie und Theokratie gelockert, gar aufgekündigt.

Saudi Arabien und die Menschenrechte Verheerende Lage Saudi-Arabien gilt als eines der Länder mit den massivsten Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Die Menschenrechtslage ist verheerend. So sind die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Rechte der Frauen stark beschnitten. Quelle: dpa

Frauenrechte Der in der Ölmonarchie verbreitete Wahhabismus - eine der konservativsten Strömungen des sunnitischen Islams - unterwirft Frauen strengen Regeln. Ohne die Genehmigung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht reisen oder heiraten. Auch Autofahren ist ihnen untersagt. In der Öffentlichkeit treten sie meistens nur verschleiert auf.

Drakonische Strafen Immer wieder kommt es zu Inhaftierungen und Hinrichtungen von Regierungskritikern und Aktivisten. Vor allem die drakonischen Strafen werden international scharf kritisiert. Für besonders großes Aufsehen sorgte weltweit der Fall des Bloggers Raif Badawi, der wegen Beleidigung des Islams zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden war.

Mehr Hinrichtungen Die Zahl der Hinrichtungen stieg Berichten zufolge auf mehr als 150 Exekutionen in den vergangenen beiden Jahren. Unter Diskriminierung leiden die schiitische Minderheit im Osten des Landes sowie die Millionen ausländischen Arbeitskräfte.

Doch diese Reformen sind letztlich Reförmchen. Sie können und werden das saudische Bürgertum politisch weder befriedigen, und schon gar nicht befrieden. Wie jede gebildete und wohlhabende Bourgeoisie will auch die saudische politische Teilhabe und Teilnahme. Sie will Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Religion im Alltag mitgestalten. Das verweigern ihr Monarchie und Theokratie, die nunmehr aber nicht gemeinsam auftreten. Langfristig werden sie dem Bürgertum den Weg zur Macht nicht versperren können, zumal sie durch ihre zerbrochene Einheit strukturell geschwächt sind.

Das saudische Bürgertum ist, grob gesprochen, in Reformer und Revolutionäre gespalten. Beide drängen nicht erst seit gestern an die Macht. Die Revolutionäre wurden aller Welt erstmals im November 1979 sichtbar. Sie besetzten die Große Moschee von Mekka, DIE Moschee schlechthin. Nur mit Hilfe der französischen Anti-Terror-Einheit konnte das Königshaus der stürmisch, gewalttätigen Bürger Herr werden. Religiös kam der Einsatz der Franzosen einer Entheiligung gleich, denn Nicht-Muslime dürfen dieses Gotteshaus eigentlich nicht betreten. Zugunsten der Macht wurde das religiöse Gesetz gebrochen. Der Allianz von Monarchie und Theokratie war das nicht gerade bekömmlich.