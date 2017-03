 Gegen türkischen Wahlkampf: Rechtspopulist Wilders protestiert vor türkischer Botschaft

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Geert Wilders Den türkischen Staats-Chef bezeichnet er als „Diktator“. In den Niederlanden sind bald Wahlen und Wilders rechtspopulistische Partei soll stark an Stimmen gewinnen. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

Den HaagIm Streit um Wahlauftritte türkischer Minister im Ausland hat der Rechtspopulist Geert Wilders vor der Botschaft der Türkei in Den Haag demonstriert. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sei nicht in den Niederlanden willkommen, um für das von Präsident Recep Tayyip Erdogan geplante Präsidialsystem zu werben, sagte Wilders bei seinem kurzen und streng bewachten Protest am Mittwoch.

Cavusoglu hatte am Dienstag in Hamburg eine Kundgebung vor Anhängern abgehalten und plant für den kommenden Samstag eine weitere Veranstaltung in Rotterdam.

Die Stadt hat viele türkischstämmige Einwohner.

„Bleib weg! Das ist unser Land“, erklärte Wilders. Erdogan bezeichnete er als „Diktator“. Anschließend ergänzte er: „Wir werden nicht dabei helfen, eine Diktatur zu stärken.“

In den Niederlanden wird in gut einer Woche gewählt. Wilders und seiner Partei werden dabei starke Zugewinne vorhergesagt.