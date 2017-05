 Geheimdienst-Affäre: Trump spielt Weitergabe von Informationen herunter

US-Präsident Trump in Israel Donald Trump versichert seinem Amtskollegen, dass er den Russen nicht verraten habe von welchem Geheimdienst er die weitergegebenen Informationen habe. (Foto: dpa)

JerusalemUS-Präsident Donald Trump hat die Weitergabe von israelischen Geheimdienstinformationen an Russland heruntergespielt. Bei dem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, habe er Israel nie beim Namen genannt, sagte Trump am Montag in Jerusalem. Es handle sich nur um eine weitere Geschichte, die die Medien falsch gemeldet hätten.

Trump hatte den Russen gesagt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat möglicherweise plane, mit in Laptops verbauten Bomben Anschläge auf Flugzeuge zu verüben. Die USA hatten diese Information vom israelischen Geheimdienst bekommen und Trump gab sie ohne Absprache an einen Drittstaat weiter. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu betonte, die Geheimdienstarbeit zwischen Israel und den USA sei „fantastisch“.