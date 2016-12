 Geiselnahme auf Malta: Libysches Flugzeug entführt – alle Passagiere frei

VallettaNach der Entführung einer libyschen Passagiermaschine nach Malta sind alle festgehaltenen Passagiere frei. Das teilte das maltesische Staatsfernsehen am Freitag mit, auf Fernsehbildern war auch zu sehen, dass niemand mehr das Flugzeug verließ.

Regierungschef Joseph Muscat meldete am Freitag auf Twitter, dass bislang 65 Fluggäste die Maschine verlassen hätten. Ob zuvor eine Einigung mit den mutmaßlichen Entführern erzielt wurde und alle 118 Menschen an Bord die Passagiermaschine verlassen durften, war zunächst nicht bekannt.

Die Türen der Passagiermaschine öffneten sich am Freitag um 13.44 Uhr. Anschließend wurde eine Treppe herangefahren, damit mehrere Passagiere von Bord gehen konnten. Ein Vertreter der betroffenen Fluggesellschaft Afriqiyah Airways, Serradsch al-Fituri, sagte dem Fernsehsender Al-Arabija, dass die zwei Entführer ihre Bereitschaft gezeigt hätten, Passagiere freizulassen. Sie wollten jedoch den Piloten festhalten – Medienberichten zufolge soll aber auch die Crew nicht mehr an Bord sein. Al-Fituri ergänzte, dass unter den Passagieren möglicherweise ein libyscher Abgeordneter sei. Er habe auf der Flugliste gestanden. Man wisse aber nicht, ob er den Flug auch wirklich angetreten habe.

Die Flughafenbehörde der Mittelmeerinsel hatte am Freitagmittag gemeldet, dass zwei Entführer die Maschine auf einem Flug zwischen den libyschen Städten Sabha und Tripolis in ihre Gewalt gebracht hätten. Das Flugzeug sei auf dem internationalen Flughafen des EU-Landes gelandet. Alle Flüge zu dem internationalen Flughafen wurden umgeleitet.

Der staatliche Fernsehsender TVM berichtete, dass die beiden Entführer Handgranaten bei sich hätten und drohten, die Maschine in die Luft zu sprengen. Details zu Forderungen der Angreifer oder ihrem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM