 Geld für Gegenstimmen: Wie die Koch-Brüder Trumpcare stoppen wollen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

David Koch David Koch bei einer Veranstaltung der von der seiner Familie gegründeten Organisation "Americans für Prosperity" im Jahr 2013. Sie gilt als eine der Kräfte, die der Tea Party-Bewegung der US-Republikaner zum Durchbruch verhalf. (Foto: AP)

WashingtonDas von einflussreichen Republikanern finanzierte Koch-Netzwerk will den Gesundheitsgesetzentwurf der Trump-Regierung aufhalten.

Es solle ein spezieller Fonds für all jene republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus ins Leben gerufen werden, die gegen den Entwurf stimmten, teilten zwei führende Lobbygruppen innerhalb des Netzwerks am Mittwochabend mit. US-Präsident Trump hatte Abgeordnete davor gewarnt, gegen den Entwurf zu stimmen. Die Abstimmung ist bereits am Donnerstag.

„Der Entwurf von heute ist Obamacare 2.0“, sagte James Davis, der Vorstandsvorsitzende der Gruppe Freedom Partners in einer Mitteilung. „Wir stehen zu allen Abgeordneten, die ihr Versprechen halten und gegen diesen Entwurf sind - und für eine Lösung arbeiten, die Kosten reduziert und Amerikaner mit der Entlastung versorgt, die sie brauchen und verdienen.“ Der Fonds wurde lediglich als „siebenstellig“ beschrieben und soll politische Werbeanzeigen, E-Mails und Aktionen an der Basis finanzieren.

Das von den Milliardären Charles und David Koch gegründete Netzwerk hatte am Montag erklärt, gegen den Gesetzentwurf zu sein. Der konservativen Organisation geht die Vorlage nicht weit genug. Sie sieht in dem Entwurf keine weitreichende Veränderung des von Ex-Präsident Barack Obama verabschiedeten Gesundheitsgesetzes.

Moderate Republikaner hingegen befürchten, dass 24 Millionen Amerikaner innerhalb eines Jahrzehnts ihre Krankenversicherung verlieren, weil sie zu teuer werden könnte.