Gemeinsame Erklärung USA und China vereinbaren Maßnahmen im Handelsstreit - China will mehr US-Waren kaufen

Die beiden Länder beschließen Maßnahmen, um das US-Handelsdefizit mit China zu verringern. China soll mehr US-Produkte kaufen und Dienstleistungen beziehen.

US-Präsident Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft. (Foto: AFP) Donald Trump (L) und Chinas Xi Jinping

New YorkDie Vereinigten Staaten und China haben sich auf neue Maßnahmen geeinigt, um das US-Handelsdefizit mit China zu verringern. China soll mehr amerikanische Waren - insbesondere Agrar- und Energieprodukte - kaufen, hieß es in einer Erklärung der beiden Nationen am Samstag.

„Es gab einen Konsens darüber, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten im Warenverkehr mit China erheblich zu reduzieren. Um den wachsenden Konsumbedarf des chinesischen Volkes und die Notwendigkeit einer qualitativ hochwertigen wirtschaftlichen Entwicklung zu decken, wird China die Käufe von Waren und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten deutlich erhöhen. Dies wird dazu beitragen, Wachstum und Beschäftigung in den Vereinigten Staaten zu fördern.“

Die gemeinsame Erklärung gibt zudem bekannt, dass China „relevante Änderungen an seinen Gesetzen und Verordnungen vorantreiben wird“, um mehr amerikanische Importe sowie Änderungen an den Patentgesetzen zu ermöglichen. Die Erklärung nennt allerdings keine konkreten Zahlen oder Zeiträume.

Die Erklärung ist das Ergebnis gemeinsamer Gespräche zwischen den beiden Ländern vom Donnerstag und Freitag in der US-Hauptstadt Washington, an denen mehrere US-Kabinettsmitglieder, darunter Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, und Chinas Vize-Regierungschef Liu He teilnahmen. Die USA gaben am Samstag bekannt, dass nun eine US-Delegation nach China reisen wird, um die Details auszuarbeiten.

China erzielte 2017 einen Überschuss im Handel mit den USA von 375 Milliarden Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte den Abbau des US-Handelsdefizits mit China zu einem wichtigen Wahlversprechen gemacht. Er sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft.

Der Republikaner hat daher mit zusätzlichen Abgaben auf chinesische Produkte gedroht, die in den USA verkauft werden. China hatte Gegenmaßnahmen angekündigt. Der Streit hält die Finanzmärkte seit längerem in Atem, weil im Falle einer Nicht-Einigung ein Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften nicht ausgeschlossen wird.

Die Export-Nation Deutschland wäre von einem Handelskrieg schwer betroffen. Trump hatte am Donnerstag wiederholt die EU-Handelspolitik kritisiert und besonders deutsche Autohersteller ins Visier genommen. „Für uns ist es sehr schwierig, Autos in der Europäischen Union zu verkaufen“, hatte er erklärt. Umgekehrt gebe es eine Schwemme von Fahrzeugen etwa von Daimler und BMW in die USA. Insgesamt habe die EU die USA in der Handelspolitik „furchtbar“ behandelt.

Mit Material von Reuters.