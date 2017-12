 George Weah: Ex-Fußballstar wird Präsident von Liberia

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

George Weah Der ehemalige Fußballstar wird neuer Präsident von Liberia. (Foto: AFP)

MonroviaDer frühere Weltfußballer George Weah wird neuer Präsident der westafrikanischen Republik Liberia. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt setzte sich der 51-Jährige mit 61,5 Prozent der Stimmen gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai durch, der auf 38,5 Prozent kam, wie die Wahlkommission am Donnerstag mitteilte.

In elf der 15 Bezirke wurden demnach alle Stimmen ausgezählt, in vier Bezirken zu 90 Prozent. Am Freitag soll das endgültige Ergebnis verkündet werden.

Liberia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und hat erst 2003 einen 14 Jahre langen Bürgerkrieg überwunden. Der Staat erholt sich zudem nur langsam von der Ebola-Epidemie, an deren Folgen von 2013 bis 2015 mehr als 4000 Liberianer starben.