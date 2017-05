 Geplante Mauer zu Mexiko: US-Grenzschutzbehörde wählt Finalisten aus

Grenzzaun Ein Vogel sitzt auf dem Grenzzaun in Brownsville, im US-Bundesstaat Texas. US-Präsident Donald Trump will sein Wahlversprechen einhalten, eine Mauer zu Mexiko zu bauen. (Foto: AP)

San DiegoDie US-Grenzschutzbehörde hat nach eigenen Angaben die finalen Entwürfe für die geplante Grenzmauer zu Mexiko ausgewählt. Details zu den ausgesuchten Entwürfen teilte die Behörde am Freitag (Ortszeit) zunächst nicht mit. Die Finalisten würden in den kommenden Tagen informiert, so die Grenzschutzbehörde. Dies könnten bis zu 20 verschiedene Entwürfe sein.

Eine endgültige Entscheidung solle bis zum 14. Juni getroffen werden, hieß es in einem Dokument, das vergangenen Monat öffentlich gemacht wurde. Die in Erwägung gezogenen Entwürfe sollten nun als nächsten Schritt als Prototypen in San Diego, in der Nähe des Grenzübergangs Otay Mesa, gebaut werden.

Der Bau einer Mauer zu Mexiko war eine der Kernforderungen von US-Präsident Donald Trump während seines Wahlkampfes. Trotz einer noch unklaren Finanzierung des Projekts, hält er weiterhin daran fest.