Die Musik spielt in China

Es gebe divergierende Interessen zwischen Russland und der EU auf der einen und den USA auf der anderen Seite, sagte Schröder. „Ich denke, man hat in der EU verstanden, dass die USA die energiepolitische Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland reduzieren wollen.“ Doch die Kommission habe deutlich gemacht, dass sie das nicht hinnehmen werde. Es sei zudem noch nicht klar, wer von was betroffen sein werde. „Mein Wunsch ist es, dass die EU-Kommission sehr deutlich macht, dass dies eine Art von Ausübung von Druck ist, die gar nicht geht. Und ich gehe auch davon aus, dass die neue deutsche Bundesregierung ähnlich verfährt.“

Dann kehrte er in seine neue Rolle als Rosneft-Angestellter zurück und erklärte dem Publikum, dass es im amerikanischen Interesse liege, den europäischen Markt mit Shale-Gas (Schiefergas) zu bedienen. Dabei sei doch die Anbindung Europas an die bestehenden Gas-Pipelines preiswerter. Über Vorteile für Kunden sprach auch Setschin, ein Putin-Vertrauter. Die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen werde weiter wachsen trotz Elektroautos. Man brauche nur an die Lebensdauer der Akkus zu denken, sagte er und ließ eine Flut von Grafiken an die Wand werfen. Sanktionen seien gegen die Interessen der Konsumenten. Und Rosneft wolle nicht kurz-, sondern langfristig planen.

Alle konkreten Fragen bügelte er ab. An Lukoil sei er nicht interessiert, erklärte er und knapp blieb er auch bei genauen Einzelheiten zu einem kürzlich geschlossenen Deal. Die Rosneft-Aktionäre Glencore und Qatar Investment Authority (QIA) hatten ihren Anteil von 14,16 Prozent an die China Energy Company Limited (CEFC) verkauft und noch wenige Aktien behalten.

Doch eines wurde deutlich beim Forum, das die seit 2015 bestehende Eurasische Wirtschaftsunion vertritt: Die Musik spielt in China. Li Yong, Exekutivdirektor von CEFC, saß direkt neben dem Altkanzler und war ein gefragter Gesprächspartner. Ob Russland in Richtung Asien abdriftet, wurde in Verona nicht auf der Bühne, sondern in den Pausen in den Gängen diskutiert. „Unsere Zusammenarbeit entwickelt sich gut“, sagte Li Yong zu Rosneft-Chef Setschin.