 Gerichtsentscheid: Auch Trumps neues Einreiseverbot blockiert

San Francisco/WashingtonIm Kampf um ein Einreiseverbot für Bürger aus acht Ländern hat die US-Regierung eine weitere juristische Niederlage erlitten. Ein Gericht im Bundesstaat Maryland kassierte in der Nacht zum Mittwoch teilweise einen entsprechenden Erlass von Präsident Donald Trump. Richter Theodore Chuang erklärte, die Kläger würden voraussichtlich Erfolg haben. Sie monieren, dass die Regeln gegen das Antidiskriminierungsgebot verstießen.

Bereits am Dienstag hatte ein Richter in Hawaii das Dekret gestoppt, das Bürgern aus dem Iran, dem Jemen, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien und dem Tschad die Einreise in die USA untersagt. Zudem sind davon bestimmte Regierungsmitarbeiter aus Venezuela betroffen. Die neue Version leide „an genau den gleichen Krankheiten wie ihr Vorgänger“, befand Bundesbezirksrichter Derrick Watson am Dienstag in Honolulu. Es werde nicht ausreichend dargelegt, warum der Zugang von mehr als 150 Millionen Bürgern aus sechs Staaten zu den USA den Interessen des Landes zuwiderlaufe. Das Justizministerium in Washington nannte die Entscheidung in einer ersten Stellungnahme falsch. Letztlich dürfte der Streit wieder vor dem Obersten Gerichtshof landen.

Trump hatte im Wahlkampf einen „totalen und kompletten“ Einreisestopp für Muslime angekündigt. Der Erlass ist bereits der dritte Versuch, Einreisebeschränkungen zu erlassen. Zunächst waren muslimische Staaten im Visier. Vor Gericht erlitt Trump damit mehrere Niederlagen. Auch jetzt hielt Richter Chuang Trump vor, dass dieser im Wahlkampf ein generelles Einreiseverbot versprochen hatte.