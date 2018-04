Gerichtsentscheidung Russische Regierung blockiert Chat-App Telegram

Der Messenger-Dienst Telegram ist in Russland gesperrt worden. Der Grund ist die Verschlüsselung von Daten im Programm.

Telekommunikationsanbieter wurden angewiesen, den Messenger-Dienst in Russland zu blockieren. (Foto: AP) Webseite von Telegram

MoskauDie russische Kommunikationsaufsicht hat nach eigenen Angaben damit begonnen, den Messenger-Dienst Telegram zu sperren. Die Umsetzung eines entsprechenden, für das ganze Land geltenden Gerichtsurteils sei in die Wege geleitet worden, teilte die Behörde am Montag mit.

Telekommunikationsanbieter wurden angewiesen, Telegram in Russland zu blockieren. Zuvor hatte ein Gericht in der vergangenen Woche entschieden, die App solle in Russland gesperrt werden, bis Telegram die für eine Entschlüsselung verschlüsselter Nachrichten erforderlichen Daten herausgibt. Die Kommunikationsaufsicht hatte dies gefordert. Russische Behörden haben den Vorwurf erhoben, dass Telegram von gewalttätigen Extremisten genutzt werde.

Am Montag war die App in Russland vorübergehend offline, später ließ sie sich aber wieder nutzen. Telegram-Gründer Pawel Durow hatte vergangene Woche gesagt, die neueste Version der App könne die Blockade umgehen. „Wir halten die Entscheidung, die App zu blockieren, für verfassungswidrig und werden weitermachen“, schrieb er am Montag.

