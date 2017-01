 Gespräche mit Donald Trump?: Marine Le Pen im Trump Tower eingetroffen

Marine Le Pen Die französische Rechtspopulistin ist am Donnerstag im Trump Tower eingetroffen. (Foto: AFP)

New YorkDie französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist am Donnerstag zu Gesprächen in Donald Trumps Hauptquartier in New York eingetroffen. Die Französin wollte bei ihrer Ankunft im Trump-Tower nicht dazu Stellung nehmen, ob sie Trump persönlich treffen werde.

Der designierte US-Präsident hatte sich bereits zuvor mit dem britischen Rechtspopulisten Nigel Farage getroffen. Auch der Brexit-Befürworter und derzeitige Außenminister Großbritanniens, Boris Johnson, war schon in New York, um mit Vertretern des Trump-Teams zu sprechen.