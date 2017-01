Gewalt in Chicago : Mordrate laut Polizei seit fast zwei Jahrzehnten nie höher

Datum: 02.01.2017 22:32 Uhr

In Chicago ist die Gewaltrate im Jahr 2016 auf den höchsten Stand seit 19 Jahren angestiegen. Mehr als zwei Morde soll es täglich gegeben haben. Der künftige US-Präsident Trump schaltet sich via Twitter in die Sache ein.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Gewaltrate in Chicago Tatort in Chicago: In der US-Metropole ist die Mordrate laut Polizei drastisch angestiegen. (Foto: AFP) WashingtonDie US-Metropole Chicago galt einst als Verbrecher-Hochburg und schockiert nun erneut mit beunruhigenden Nachrichten: Im vergangenen Jahr kam es in der Stadt zu 762 Morden - mehr als zwei pro Tag. Der Lokalsender ABC 7 berichtete unter Berufung auf Polizeistatistiken, bei 3550 Schießereien habe es 4331 Opfer gegeben. Nach Angaben der Polizei von Chicago war die Mordrate in den vergangenen 19 Jahren nie höher. 2016 gab es fast 300 Morde mehr als ein Jahr zuvor. Der Sender NBC berichtete, dass allein am Neujahrswochenende fünf Menschen getötet und mindestens 30 weitere bei Schießereien verletzt worden seien. Laut ABC 7 machte die Polizei unter anderem Banden für die hohe Rate an Gewalt verantwortlich. Der künftige US-Präsident Donald Trump rief zum Handeln auf. „Wenn es der Bürgermeister nicht schafft, muss er den Bund zu Hilfe rufen“, forderte Trump auf Twitter. „Die Mordrate ist auf Rekordniveau“, schrieb er. Chicago war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Hauptstadt der Unterwelt bekanntgeworden. Organisierte Banden nutzten die Politik der Stadt aus, die Mannschaftsstärke der Polizei möglichst klein zu halten. Später wurde Chicago zu einer Hochburg der Mafia. Unter anderem trieb dort in den 1920er Jahren der berüchtigte Mafia-Boss Al Capone sein Unwesen.