10.000 Explosionen innerhalb von 24 Stunden

Innerhalb von 24 Stunden haben europäische Beobachter mehr als 10.000 Explosionen in der Ostukraine registriert. Dies sei die bisher höchste, dort je ermittelte Zahl, sagte der UN-Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman am Donnerstag (Ortszeit) im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa habe zudem beobachtet, dass in dem Konflikt schweres Geschütz benutzt werde, das durch das Minsker Friedensabkommen eigentlich verboten sei.

Der Konflikt zwischen regierungstreuen Truppen und von Russland gestützten Separatisten habe sich gefährlich intensiviert, so Feltman. Die internationale Gemeinschaft müsse helfen, dass die Krise sich nicht zu einer „Katastrophe“ entwickele.

In der von ukrainischen Kräften gehaltenen Stadt Awdijiwka gab es laut Feltman in bevölkerungsreichen Gegenden zudem Schäden an Häusern und Schulgebäuden. Dies schüre „ernsthafte Sorge, dass international geltende Menschenrechte von beiden Seiten verletzt worden sein könnten“.

EU-Ratspräsident Donald Tusk warf Russland vor, den Konflikt anzuheizen. Auch die Nato verurteilt die neuen Gefechte und fordert von Russland, seinen Einfluss auf die Rebellen zu nutzen, um die Eskalation zu stoppen. Die Ukraine und die Nato werfen Russland vor, die Separatisten mit Waffen und Soldaten zu unterstützen. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.