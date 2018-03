 Giftanschlag: Nervengift wurde offenbar in Koffer von Skripals Tochter versteckt

Es gibt erste Ermittlungsergebnisse im Fall des Ex-Spions Skripal. Das Gift könnte in Moskau in das Gepäck von Tochter Julia gelangt sein.

Die Ermittlungen dauern auch zwei Wochen nach der Tat noch an. (Foto: dpa) Giftanschlag

London/AstanaKnapp zwei Wochen nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien sickern Ermittlungserkenntnisse zum Tathergang durch. Die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtete am Freitag, das bei der Attacke verwendete Nervengift sei in dem Koffer von Skripals Tochter Julia versteckt worden, bevor diese Moskau verlassen habe.

Die Behörden gingen davon aus, dass ein Kleidungsstück, ein Kosmetikartikel oder ein Geschenk damit imprägniert worden seien. Die beiden Opfer seien womöglich in Skripals Haus im südenglischen Salisbury damit in Kontakt gekommen, hieß es unter Berufung auf nicht näher beschriebene Quellen.

Nach Auskunft der Polizei war Julia Skripal am 3. März von Russland nach London geflogen. Tags darauf wurden die 33-Jährige und ihr 66-jähriger Vater bewusstlos auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum in Salisbury aufgefunden. Sie befinden sich seitdem in kritischem Zustand in einem Krankenhaus.

Westen erhöht Druck: „Hohe Wahrscheinlichkeit, dass Russland dahinter steckt“

Den Behörden zufolge wurden sie mit einem Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte vergiftet, die das sowjetische Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt hatte. Auch ein Polizist, der den Fall untersuchte, wurde vergiftet. Großbritannien und seine westlichen Verbündeten USA, Frankreich und Deutschland sehen Russland hinter dem Anschlag. Die britische Regierung hat als Reaktion, die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angeordnet.

Moskau weist die Vorwürfe zurück. Als Reaktion auf britische Sanktionen in der Affäre um den Nervengift-Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal will Russland britische Diplomaten ausweisen. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag, Russland werde diesen Schritt gehen. „Wir werden, natürlich“, sagte Lawrow auf die Frage eines Reuters-Reporters im kasachischen Astana. Weitere Angaben machte Lawrow zunächst nicht. Der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, kündigte an, sein Land werde „maximalen Druck“ auf die britische Regierung ausüben.

Großbritannien hatte als Reaktion auf den Anschlag mit einem militärisch entwickelten Nervengift auf Skripal und seine Tochter in Großbritannien am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausgewiesen. In einer gemeinsamen Erklärung hatten sich auch die Regierungen Deutschlands, der USA und Frankreichs hinter die britische Position gestellt, wonach Russland sehr wahrscheinlich hinter dem Attentat steht. Es gebe keine plausible andere Erklärung, hatten US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt.