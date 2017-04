 Giftgas in Syrien: Trump will mit Merkel telefonieren

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den jüngsten mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien sprechen. Dabei sollten mögliche Reaktionen auf die Gewalt im Land zur Sprache kommen, erklärte das Weiße Haus. Bei dem Angriff in der Provinz Idlib waren am Dienstag 72 Zivilisten getötet worden.

Russland und der Westen streiten derzeit über die Verantwortung für den verheerenden Giftsgaszwischenfall. Das russische Militär erklärte am Mittwoch, die Todesfälle in Chan Scheichun gingen auf einen syrischen Luftangriff auf ein Chemiewaffenlager der Rebellen zurück. Die USA, Großbritannien und Frankreich warfen dem syrischen Militär dagegen den Einsatz von Giftgas vor. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach am Rande einer Syrien-Konferenz in Brüssel von einem Kriegsverbrechen: „Die Verantwortlichen des Assad-Regimes für diese Barbarei müssen zur Verantwortung gezogen werden.“ Mit dem Vorfall wollte sich im Tagesverlauf auch der UN-Sicherheitsrat befassen. Eine Verurteilung ihres Verbündeten, Syriens Präsident Baschar al-Assad, wollte die Regierung in Moskau jedoch nicht mittragen.

Angela Merkel und Donald Trump Die Kanzlerin und der US-Präsident hatten sich am 17. März in Washington persönlich getroffen. (Foto: AP)

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht mittlerweile von mindestens 70 Toten aus, darunter wenigstens elf Kinder. Nach Darstellung der US-Regierung setzten syrische Kampfflugzeuge bei dem Angriff am Dienstag das Nervengift Sarin ein. US-Präsident Donald Trump machte dafür die Assad-Regierung verantwortlich. Der WHO zufolge weisen die Opfer Symptome einer Vergiftung mit einer Phosphor-Verbindung auf, zu denen auch Sarin zählt.

Ein Rebellen-Kommandeur wies die russische Darstellung als Lüge zurück. „Alle haben gesehen, wie das Flugzeug Gas einsetzte“, sagte Hadsch Ali von der „Freien Armee von Idlib“ der Nachrichtenagentur Reuters. Weder gebe es in der Umgebung Militärstellungen noch Orte für den Bau von Chemiewaffen: „Die verschiedenen Oppositionsgruppen sind nicht in der Lage, solche Substanzen herzustellen.“ Bei einer Sarin-Gas-Attacke in einem Vorort von Damaskus waren im August 2013 Hunderte Zivilisten getötet worden. Die Assad-Regierung hatte die Verantwortung für den Einsatz des geächteten Kampfstoffs damals abgelehnt.

Ein russischer Militärsprecher erklärte über YouTube, die syrischen Kampfjets hätten ein „großes Munitionslager der Terroristen und Militärgerät“ bombardiert: „Auf dem Gelände des Depots waren Werkstätten, in denen chemische Munition hergestellt wurde.“ In dem Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat, in den Reuters Einblick erhielt, wurde eine internationale Untersuchung gefordert. Syrien solle Flugpläne und Logbücher vorlegen und die Namen der Kommandeure nennen. Zudem soll Ermittlern Zugang zu Luftwaffenstützpunkten gewährt werden, von denen aus Angriffe gestartet worden sein könnten. Die Internationale Gemeinschaft sei empört, dass wiederholt Menschen in Syrien durch Chemiewaffen getötet worden seien.

Die wichtigsten Akteure im Syrien-Krieg Regierung Anhänger von Präsident Baschar al-Assad beherrschen die großen Städte des Landes. Syriens Armee hat im langen Krieg sehr gelitten, konnte die Rebellen aber dank massiver russischer und iranischer Hilfe in vielen Gebieten zurückdrängen, unter anderem aus der Großstadt Aleppo. Assad sitzt derzeit fest im Sattel.

Rebellen Sie sind vor allem im Nordwesten und Süden Syriens stark. Ihr Spektrum reicht von moderaten Gruppen, die vom Westen unterstützt werden, bis zu radikalen Islamisten. Zu diesen gehören die mächtigen Gruppen Ahrar al-Scham und Dschaisch al-Islam. Moskau ist von seiner Forderung abgerückt, diese beiden auf die Terrorliste zu setzen. Dschaisch al-Islam wird in Genf an den Verhandlungen teilnehmen.

Politische Opposition Sie ist zersplittert. Das wichtigste Oppositionsbündnis ist die Syrische Nationale Koalition in Istanbul, die in Genf mit Repräsentanten vertreten sein wird.

Islamischer Staat (IS) Die Terrormiliz beherrscht im Norden und Osten weiterhin riesige Gebiete. Allerdings mussten die Extremisten in den vergangenen Monaten mehrere Niederlagen einstecken. Sie sind an keinerlei Verhandlungen beteiligt. Für sie und andere Terrorgruppen gilt auch die landesweite Waffenruhe nicht.

Al-Kaida Auch die Al-Kaida-nahe Fatah-al-Scham-Front (Ex-Al-Nusra-Front) ist von der Feuerpause aufgenommen. Sie hat sich mit anderen Gruppen zu einer Allianz zusammengetan und kämpft mit anderen Rebellen um die Vorherrschaft im Nordwesten Syriens.

Die Kurden Kurdische Streitkräfte beherrschen mittlerweile den größten Teil der Grenze zur Türkei. Sie sind ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Allerdings sind weder die wichtigste Kurdenpartei PYD noch die größte Kurdenmiliz YPG in Genf dabei. Die Türkei betrachtet sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deshalb.

Russland Moskau ist wichtigster Verbündeter der Regierung. Seit September 2015 fliegt auch Russlands Luftwaffe Angriffe in Syrien. Sie richten sich gegen den IS ebenso wie gegen Rebellen, die mit der Terrormiliz verfeindet sind.

Iran Teheran ist ein treuer Unterstützer der Assad-Regierung. Iraner kämpfen an der Seite der syrischen Soldaten. Auch die von Teheran finanzierte libanesische Schiitenmiliz Hisbollah sowie andere bewaffnete Gruppen sind in Syrien an Assads Seite im Einsatz.

Die Türkei Sie ist mittlerweile der einflussreichste Partner der Rebellen. Ankara war neben Moskau maßgeblich daran beteiligt, dass es zu einer neuen Waffenruhe kam. Türkische Truppen sind in Nordsyrien im Einsatz, wo sie Rebellen im Kampf gegen den IS unterstützen.

Die USA und der Westen Washington führt den Kampf gegen den IS an der Spitze einer internationalen Koalition. Kampfjets fliegen täglich Angriffe. Deutschland stellt unter anderem sechs Tornados für Aufklärungsflüge über Syrien und ein Flugzeug zur Luftbetankung. In den jetzigen Verhandlungen spielt der Westen nur eine Nebenrolle.

Auch die Bundesregierung geht derzeit von einem Giftgas-Einsatz aus. Es erscheine „durchaus schlüssig, dass es Angriffe aus der Luft gegeben hat“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Anhaltspunkte für die russische Darstellung hat die deutsche Regierung nicht. „Wir haben keine Hinweise darauf, die diese These belegen würden“, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Für derartige Einsätze sei in der Vergangenheit das syrische Regime verantwortlich gewesen. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, einschließlich Assad. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass sich Russland und China einer unabhängigen Untersuchung nicht verweigerten.

„Ich sehe einfach nicht, wie Assad federführend bleiben kann, nach dem, was er bereits getan hat“, sagte der britische Außenminister Boris Johnson in Brüssel: „Von den 400.000 Menschen, die schätzungsweise in Syrien getötet wurden, ist er für den größten Teil der Schlächter-Rechnung verantwortlich.“

Das Außenministerium in Moskau bezeichnete den Entwurf für die Resolution des Sicherheitsrates als inakzeptabel. „Basierend auf völlig falschen Informationen haben die USA, Frankreich und Großbritannien einen Entwurf mit einem vollständig anti-syrischen Charakter eingebracht“, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa der Agentur RIA Nowosti. In der vorliegenden Form werde der Entwurf nicht verabschiedet, sagte sie zudem zu Interfax. Russland hat im UN-Sicherheitsrat ein Veto-Recht.

Der Syrischen Beobachterstelle für Menschenrechte zufolge griffen Kampfjets am Mittwoch neue Ziele in Chan Scheichun an. Zur Nationalität der Flugzeuge wurden von der oppositionsnahen Gruppe keine Angaben gemacht. Es habe fünf Angriffe gegeben. Eine Stellungnahme des syrischen Militärs gab es zunächst nicht.