 Gipfel auf Malta: EU beschließt Zehn-Punkte-Programm gegen Migration

Valletta/RomDie EU-Staaten haben sich auf ein Zehn-Punkte-Programm verständigt, um den Zustrom von Bootsflüchtlingen aus Nordafrika zu unterbrechen. Dies bestätigten Diplomaten am Freitag beim EU-Gipfel auf Malta.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten vor Beginn des EU-Gipfels in Malta an die Einheit der Europäer appelliert. „Ich habe gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand“, sagte Merkel vor Beginn des Treffens am Freitag. Je deutlicher man sich über seine Rolle in der Welt klar sei, desto besser könne man die transatlantischen Beziehungen pflegen. „Deshalb steht für mich hier das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Sprechen über andere Teile der Welt“, sagte sie auf eine Frage nach US-Präsident Donald Trump.

Neben Merkel mahnte auch Juncker Geschlossenheit an. Er habe den Eindruck, dass die US-Regierung Europa nicht verstehe. Die EU müsse sich selbst auf die wesentlichen Punkte der weiteren Entwicklung verständigen. „Es gibt einige, die ausbüchsen wollen“, sagte er, Namen nannte er nicht.

Bei ihrem Sondergipfel auf Malta wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor allem über die Flüchtlingskrise und den bevorstehenden Brexit sprechen.

Rund 180.000 Menschen erreichten im vergangenen Jahr Europa über das zentrale Mittelmeer. Die EU setzt nun unter anderem auf eine bessere Ausbildung der libyschen Küstenwache. Diese soll Schlepperboote abfangen und die Menschen zurück nach Nordafrika bringen.

Am Vorabend des Gipfels in Valletta schloss Italien mit Libyen bereits eine entsprechende Vereinbarung. Demnach sollen unter anderem die libysche Küstenwache und der Grenzschutz im Kampf gegen illegale Einwanderung unterstützt werden, sagte der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der libyschen Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch, in Rom.