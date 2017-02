Libysche Küstenwache soll Grenze besser schützen

Mit der türkischen Regierung hatte die Union vor knapp einem Jahr ein Abkommen geschlossen, das zum drastischen Rückgang der Flüchtlingszahlen im östlichen Mittelmeer beigetragen hatte. Völlig unklar ist aber, wie das Kernelement des Pakts – die Rückführung aller irregulären Migranten von den griechischen Inseln in die Türkei – auf Libyen übertragen könnte. Die rechtlichen und praktischen Probleme sind enorm und weit davon entfernt gelöst zu sein.

In der Abschlusserklärung des Gipfels und in einer am Donnerstagabend getroffenen Vereinbarung zwischen Libyen und der libyschen Regierung findet sich daher nichts dazu. Stattdessen kündigen die EU-Staaten an, „an jedem einzelnen Punkt entlang der Migrationsroute“ anzusetzen: die bislang kaum existenten libyschen Küstenwache soll deutlich schneller aufgebaut, die Landgrenzen des Landes auch mithilfe der Nachbarstaaten besser geschützt und die Schleusernetzwerke wirksamer bekämpft werden. Die oft katastrophale Lage der Flüchtlinge wollen die Regierungschefs mithilfe des UN-Hilfswerks und der Internationalen Organisation für Migration und durch eine stärkere wirtschaftliche Unterstützung der libyschen Städte verbessern. Schließlich sollen die Migranten durch Aufklärungskampagnen und finanzielle Anreize zur Rückkehr in ihre Heimatländer bewegt werden.

Der Gastgeber des Gipfels, Maltas Premierminister Joseph Muscat, hatte aber bereits vor Beginn deutlich gemacht, dass das nicht ausreichen wird: „Wenn wir nicht mehr tun, werden wir in einigen Monaten eine neue Krise sehen“, warnte er.

Hier könnten de Maizières Vorschläge ins Spiel kommen: Der wahrgenommene Handlungsdruck ist so groß, dass die EU auch radikale Maßnahmen ernsthaft in Erwägung zieht. In der EU-Kommission zerbrechen sich derzeit zahlreiche Juristen den Kopf, ob das Zurückweisen von Flüchtlingsbooten auf offener See mit europäischem und internationalem Recht irgendwie in Einklang gebracht werden könnte. Um Asylanträge außerhalb Europas in Asylzentren bearbeiten zu können, müsste definitiv das europäische Recht geändert werden.

Fraglich ist auch, wie die von de Maizière vorgesehene Umsiedlung asylberechtigter Flüchtlinge in nennenswerter Zahl organisiert werden könnte. Dennoch können auch einige in der Kommission seinen Ideen etwas abgewinnen: Sie könnten den Weg bereiten, um die Asylagentur EASO zu einer echten europäischen Asylbehörde auszubauen, die selbst über Anträge entscheidet. Bislang ist dies allein Sache der Mitgliedsstaaten. Dass aber einzelne EU-Staaten in nordafrikanischen Flüchtlingslagern Asylanträge bearbeiten, scheint schwer vorstellbar.

Über das Ziel der Gedankenspiele aber macht sich ein hochrangiger EU-Beamter keine Illusionen: „Am Ende werden wir in der Bevölkerung nur daran gemessen, dass wir die Flüchtlingszahlen runterbringen.“ Dabei hatte die Außenbeauftragte zum Beginn des Gipfels mit Blick auf die neue US-Regierung noch betont: „Wir glauben nicht an Mauern“.