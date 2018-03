Gipfeltreffen Außenministerien sollen Treffen von Putin und Trump vorbereiten

Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist derzeit so schlecht lange nicht. Nun soll es ein Gipfeltreffen der Präsidenten geben.

MoskauDie Außenministerien Russlands und der USA sollen ein Gipfeltreffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump organisieren. Das teilte der Kreml in Moskau am Mittwoch mit. Putin und Trump hatten in einem Telefonat am Dienstag ein solches Treffen in Erwägung gezogen.

Über Ort und Zeit sei aber noch nicht entschieden worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Das Telefonat sei konstruktiv gewesen.

Im Ministerium in Washington muss zunächst der angekündigte Wechsel von Rex Tillerson zu Mike Pompeo vollzogen werden.

Trump hatte Tillerson vergangene Woche entlassen, Ende März scheidet der Minister offiziell aus dem Amt aus.

Trump und Putin haben sich erst einmal am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg getroffen. Ein bilaterales Gipfeltreffen gab es entgegen der Erwartungen nicht. Das Verhältnis ist derzeit so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zu den Gründen gehören Vorwürfe einer russischen Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016, was Moskau dementiert.