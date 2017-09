Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hans Jörg Schelling Österreichs Finanzminister fordert die Einführung digitaler Betriebsstätten in der EU. (Foto: Reuters)

WienIm Kampf um mehr Gerechtigkeit bei der Besteuerung von Internetkonzernen wie Google, Apple oder Facebook macht Österreich Druck. „Das Problem mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft ist größer als viele annehmen. Wir müssen auf allen Ebenen agieren“, sagte der österreichische Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Das Land versucht das Konzept digitaler Betriebsstätten auf EU-Ebene durchzusetzen. Schelling sagte, dass er dafür die Unterstützung Deutschlands, Frankreich und Tschechien habe.

Nach seinen Angaben soll das Thema mit einer entsprechenden Beschlussvorlage bereits in der kommenden Woche bei der Sitzung des Ecofin, dem Koordinierungsorgan auf EU-Ebene für Wirtschaft und Finanzen, im estnischen Tallinn diskutiert werden. Über die Einführung von digitalen Betriebsstätten können EU-Länder auch Internetkonzerne besteuern, auch wenn sie ihren Sitz selbst nicht in dem jeweiligen Land haben. Damit wollen Länder wie Österreich eine größere Steuergerechtigkeit schaffen.

Hier ermittelt die EU Steuerverfahren der EU Die Nachforderung von möglicherweise mehr als 13 Milliarden Euro für Apple in Irland ist die bisher aufsehenerregendste Entscheidung in den EU-Steuerverfahren. Die Kommission geht aber auch gegen weitere Unternehmen in anderen europäischen Ländern vor.

Niederlande Die EU-Kommission leitete im Juni 2014 Untersuchungen wegen des Verdachts unerlaubter Beihilfen durch Steuervergünstigungen für die Kaffeehaus-Kette Starbucks ein. Am Ende forderte sie eine Steuer-Nachzahlung, es geht um bis zu 30 Millionen Euro. Die Niederlande zogen gegen die Entscheidung der Kommission vor Gericht.

Luxemburg In dem Land sind von den Ermittlungen der Autobauer Fiat Chrysler und der weltgrößte Online-Händler Amazon betroffen. Die Kommission entschied, dass eine Finanzierungstochter von Fiat Chrysler unrechtmäßige Beihilfen bekommen habe und erstatten müsse. Es geht ebenfalls um rund 30 Millionen Euro. Fiat Chrysler und Luxemburg gingen vor Gericht dagegen. Im Fall von Amazon traf die Kommission noch keine endgültige Entscheidung, geht in einer vorläufigen Bewertung aber davon aus, dass es staatliche Beihilfen gab.

Belgien Die Kommission forderte, von mehr als 30 Unternehmen - darunter Anheuser-Busch, Inbev und BP - rund 700 Millionen Euro zurückzufordern. Quelle: dpa

Laut Schelling stammt beispielsweise die gesetzliche Grundlage für die Besteuerung von Betriebsstätten in der Alpenrepublik aus der Kaiserzeit, nämlich aus dem Jahr 1899. Das Thema der fairen Besteuerung der Internetgiganten in der EU ist seit Jahren ein Zankapfel. Die EU-Kommission fordert seit 2016 Irland auf, eine Steuernachzahlung von Apple in Höhe von 13 Milliarden Euro durchzusetzen. Aus der Sicht Brüssels handelt es sich um eine unrechtmäßige Beihilfe.

Die Chancen auf eine schnelle Einführung des Konzepts von digitalen Betriebsstätten in der gesamten EU sind unterdessen eher gering. Schelling ließ bei seinem Auftritt im niederösterreichischen Krems durchblicken, dass vor allem kleinere Länder Widerstand leisten werden. Er spielte damit auf Irland, die Niederlande und Luxemburg an, die mit ihren Steuervorteilen digitale Unternehmen anziehen. Schelling will mit Irland demnächst ein neues Doppelbesteuerungsabkommen verhandeln.

Darin soll das Konzept der digitalen Betriebsstätten verankert werden. Somit könnte Österreich von Google, Apple und anderen Internetkonzernen mit ihren Europazentralen in Irland erstmals Ertragssteuern verlangen. Ob es zu einem Kompromiss kommt, ist jedoch mehr als fraglich. Bislang stellt sich die Regierung in Dublin traditionell taub, wenn es um solche Steuerfragen geht.