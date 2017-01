Finanzierung der ersten Kilometer ist bereits gesichert

Dabei existiert die große Mauer in weiten Teilen bereits, wie eine Anhörung des DHS (hier zur Mitschrift als PDF) vor dem obersten Rechnungshof der USA in Washington zeigt. Mehr als 1.000 Kilometer an Grenzbefestigungen ziehen sich durch die Gegenden, in denen auf beiden Seiten viele Menschen leben. Die oft hohen, mehrreihigen Zäune und Gräben erinnern an DDR-Zeiten, ihre Errichtung hat rund 2,3 Milliarden Dollar gekostet. Lediglich in einigen Gebieten, wie etwa großen Wüsten oder unwirtlichen Bergregionen gibt es keine Grenzbefestigungen.

Die neuen Grenzanlagen will sich Trump vom Kongress vorfinanzieren lassen, solange bis die „Freunde“ in Mexiko alles bis auf den letzten Heller zurückbezahlt haben. Das Ansinnen stößt bei konservativen Republikanern auf wenig Gegenliebe. Sie wollen einen sparsameren Staat, nicht noch mehr Schulden. Doch Paul Ryan, der konservative Sprecher des Repräsentantenhauses, versprach am Mittwoch in einem Interview mit dem TV-Sender MSNBC, der Kongress werde das Geld bewilligen. Er rechnet mit Baukosten in Höhe von 14 Milliarden Dollar, Trump selbst hatte einmal acht Milliarden ins Spiel gebracht, unabhängige Studien rechnen mit Kosten von bis zu 30 Milliarden Dollar.

Wie Trump künftig mit Einwanderern umgehen möchte Punkt 1 Bau einer Grenzmauer zu Mexiko - auf Kosten des Nachbarlandes.

Punkt 2 Beendigung moderater Haftzeiten für kriminelle gewordene Einwanderer - keine Politik des „catch and release“ (einfangen und freilassen) mehr.

Punkt 3 Null-Toleranz-Politik für illegal eingewanderte Kriminelle, wovon es zwei Millionen in den USA gebe.

Punkt 4 Keine staatlichen Gelder für die mehr als 300 US-Städte wie San Francisco, die illegale Einwanderer aufnehmen.

Punkt 5 Anweisungen der Obama-Regierung sollen kassiert, die Migrationsgesetze in voller Härte durchgesetzt werden.

Punkt 6 Keine Visa mehr für Einwanderer aus Staaten, die kein strenges Screening-System für die Überprüfung vorsehen.

Punkt 7 Herkunftsländer werden gezwungen, deportierte Einwanderer zurückzunehmen.

Punkt 8 Komplettierung eines Systems zur biometrischen Visa-Erkennung - Menschen mit abgelaufenen Visa sollen sofort ausgewiesen werden.

Punkt 9 Schwieriger Zugang für Einwanderer zu Jobs und Sozialleistungen in den USA.

Punkt 10 Reform der Regelungen zur legalen Einwanderung, im Interesse der USA und der einheimischen Arbeiterschaft.

Trump kann jedoch schon jetzt beruhigt anfangen zu bauen. Im Jahre 2000 verabschiedete der Kongress die Finanzierung von bis zu rund 1.130 Kilometern an Grenzbefestigungen. Der Großteil davon ist bereits gebaut und für die publikumswirksame Errichtung auf den restlichen Kilometern ist das Geld noch bewilligt. Das beruhigt die Wählerbasis und gewinnt Zeit. Und wie soll das alles von Mexiko zurückgezahlt werden?

Zum Beispiel über Visa-Gebühren oder Zölle. Jedes Jahr werden für rund 340 Milliarden Dollar Waren zwischen den USA und Mexiko hin und her transportiert. In Erwartung weiterer Wachstumsraten haben viele Logistikunternehmen in beiden Ländern hohe Investitionen getätigt und Arbeitsplätze in „Trump“-Staaten wie Texas und Arizona, sowie Clinton-Staaten wie New Mexico und Kalifornien geschaffen. Mit einem Einbruch des Handels durch hohe Strafzölle und Grenzsteuern stehen diese nun wieder zur Disposition.