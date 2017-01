Finanzierung der Mauer

Mexiko sind wütend. Laut der Nachrichtenagentur AP überlegt der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto, seinen Besuch in Washington kommende Woche kurzfristig abzusagen.

Mexikanische Politiker und Menschenrechtler in den USA bestärken ihn in diesem Vorhaben, sie bezeichneten die Ankündigungen als Affront und Demütigung.

Zwar attackiert Trump auch andere Staaten wie China und verschärfte Einwanderungsbeschränkungen für Länder, die er als Heimat für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ausgemacht hat. Mexiko jedoch leidet bislang wie kein anderes Land unter dem 45. Präsidenten der USA. Die Kontroverse um die Mauer, zusammen mit angedrohten Strafzöllen auf Produkte, die in die USA exportiert werden, und der Aufkündigung des 23 Jahre alten Freihandelsvertrags Nafta bedrohen die Stabilität der mexikanischen Wirtschaftsordnung.



Dabei existiert die große Mauer in weiten Teilen bereits, wie eine Anhörung des DHS vor dem obersten Rechnungshof der USA in Washington zeigt. Mehr als 1.000 Kilometer an Grenzbefestigungen ziehen sich durch die Gegenden, in denen auf beiden Seiten viele Menschen leben. Die oft hohen, mehrreihigen Zäune und Gräben erinnern an DDR-Zeiten, ihre Errichtung hat rund 2,3 Milliarden Dollar gekostet. Lediglich in einigen Gebieten, wie etwa großen Wüsten oder unwirtlichen Bergregionen gibt es keine Befestigungen.

Die neuen Grenzanlagen will sich Trump vom Kongress vorfinanzieren lassen, solange bis die „Freunde“ in Mexiko alles bis auf den letzten Heller zurückbezahlt haben. Das Ansinnen stößt bei konservativen Republikanern auf wenig Gegenliebe. Sie wollen einen sparsameren Staat, nicht noch mehr Schulden. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, versprach am Mittwoch bei einem Interview mit dem TV-Sender MSNBC, der Kongress werde das Geld bewilligen. Er rechnet mit Baukosten von 14 Milliarden Dollar, Trump selbst hatte einmal acht Milliarden ins Spiel gebracht, unabhängige Studien rechnen mit Kosten von bis zu 30 Milliarden Dollar.

Trump kann jedoch schon jetzt beruhigt anfangen zu bauen. Im Jahre 2000 verabschiedete der Kongress die Finanzierung von bis zu rund 1.130 Kilometern an Grenzbefestigungen. Der Großteil davon ist bereits gebaut und für die publikumswirksame Errichtung auf den restlichen Kilometern ist das Geld noch bewilligt. Das beruhigt die Wählerbasis und gewinnt Zeit.